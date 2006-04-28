تهران بايد به عنوان پايتخت ايران داراي هويت اسلامي و ام‌ القراي كشورهاي اسلامي باشد / مبارزات مطهري براي استكبار جهاني گران تمام شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران كه پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته در دانشگاه تهران سخن مي گفت، خاطرنشان كرد: تا هنگامي كه مشكلات ساختاري وظايف و اختيارات شوراها حل نشود، معضلات بر جاي خود باقي خواهد بود.

رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه ظرفيت شوراها يعني ظرفيت خود مردم و از اين ظرفيت بايد براي اداره‌ كشور استفاده شود، اظهار داشت: شوراي اسلامي شهر تهران در دوره‌ دوم نشان داد كه مي ‌توان از اين ظرفيت‌ ها به نحو مطلوب استفاده كرد.

چمران ادامه داد: شوراي شهر تهران در دوره‌ دوم باعث تحول شد و با كارهاي علمي و خالصانه، نه تنها در حد تهران بلكه در حد كل كشور، تحول ايجاد كرد و ما به لطف الهي و همت مردم، تلاش‌ هاي اين شورا را شاهد بوديم و به چشم خود ديديم كه منتخب شوراي اسلامي شهر تهران يعني شهردار پايتخت توانست با يك حركت چشمگير، خود را به مردم كشور بنماياند و در شرايط سخت، فعاليت ‌هاي خوبي را انجام داد.

وي با تاكيد بر اينكه "احمدي نژاد منتخب شوراي شهر تهران به عنوان منتخب همه مردم برگزيده شد"، اظهار داشت: امروز، ما تلاش او را بر ارائه‌ كار مستمر و خستگي ‌ناپذير و حل مشكلات مردم در اطراف و اكناف كشور مشاهده مي ‌كنيم. او در كنار موضع‌ گيري‌ هاي قاطعانه مقام معظم رهبري و ملت، موضع‌ گيري شجاعانه‌ اي در سياست خارجي داشته و از خداي بزرگ مي‌ خواهيم كه ايشان را در جهت پيروزي نهايي كمك كند.

چمران گفت: با اتحاد و تمسك به اسلام مي ‌توانيم به موفقيت‌ هاي بزرگي نائل شويم و نام پرآوازه ايران اسلامي را بيشتر در جهان طنين ‌انداز كنيم و اسوه‌ اي براي كشورها و حركت‌ هاي اسلامي شويم.

رئيس شوراي شهر تهران با ابراز اميدواري نسبت به اينكه شوراها در آينده جايگاه واقعي خود را بيابند و دولتمردان و مسئولان در تحكيم جايگاه اين شوراها تلاش بيشتري به خرج دهند، متذكر شد: در قانون اساسي ايران كه منشور جمهوري اسلامي ايران محسوب مي ‌شود، اولويت ويژه ‌اي به شوراها داده شده و از طرف ديگر، در قرآن مجيد و احاديث نيز، توجه خاصي به شورا و اهميت مشورت شده است.

وي از تهران با عنوان يك "ابر شهر" ياد كرد و گفت: حركت شوراي شهر تهران تحولات مثبتي را به همراه داشته است و ما با سرعت بيشتر و در سايه‌ توجه به عنايات الهي و با همكاري مردم مي ‌توانيم مشكلات اين شهر را حل و زمينه ‌اي را براي تحقق كرامت انساني، سيماي اسلامي و آرامش خاطر شهروندان تهراني فراهم كنيم.

چمران با بيان اينكه تاكنون شوراي شهر تهران 227 جلسه‌ اصلي و فوق‌ العاده و 380 مصوبه داشته است، تصريح كرد: ما، در مسير اصلاح قوانين شوراها و شهرداري ‌ها تلاش ويژه ‌اي كرديم كه ازجمله آن مي ‌توان به اصلاح قانون تقسيط بدهي ‌هاي مردم و حذف ربا و كارمزد در اين امر اشاره كرد.

وي با اشاره به تهيه و تدوين طرح جامع و تفصيلي شهر تهران گفت: در گذشته شهر تهران با حركت‌ ها و تصميمات مقطعي اداره مي ‌شد، اما اينك اين طرح در دستور كار است و در شش ماه اول سال مي ‌توانيم نتايج اوليه‌ تهيه‌ اين طرح را ببينيم.

چمران همچنين به تهيه‌ سند چشم ‌انداز 20 ساله براي شهر تهران اشاره كرد و اظهار داشت: ما عوارض مساجد را حذف كرده و براي آنها حذف ماليات قائل شديم و براي مراكز ورزشي و فرهنگي نيز، معافيت‌ هاي خاصي قائل شده ‌ايم.

رئيس شوراي شهر تهران در ادامه به مشكلات حمل ونقل تهران اشاره كرد و توضيح داد: در حال حاضر دو خط متروي ناقص در تهران وجود دارد كه طي برنامه ‌ريزي منسجم درصدد هستيم آن را به هشت خط افزايش دهيم و اين هشت خط را به صورت همزمان بسازيم.

وي از دولت و شخص رئيس جمهوري كه به مسائل شهري واقف است و از نمايندگان ملت در نهاد قانونگذاري خواست كه بودجه‌ كاملي را در اختيار شوراي شهر تهران بگذارند تا اين شورا بتواند مشكلات كلان شهر تهران را حل نمايد.

چمران گفت: اگر مترو تهران كامل شود، 25 الي 30 درصد از ترافيك شهر كم مي ‌شود و به جاي اين همه پول و دلاري كه صرف خريد بنزين مي ‌كنيم، مي ‌توانيم پول بنزين را هزينه آباداني شهرها و روستاها نماييم.

رئيس شوراي شهر تهران تاكيد كرد كه اين شورا، مصوباتي را نيز براي خريد واگن ‌هاي جديد براي كاهش فاصله ‌هاي حركت قطارهاي شهري در نظر گرفته است.

چمران يكي از مشكلات عمده شوراي شهر را فقدان مديريت واحد شهري عنوان كرد و گفت: در قانون سوم برنامه در نظر گرفته شده بود 23 مسئوليت به شهرداري ها و شوراها واگذار شود و در قانون چهارم نيز چنين امري پيش‌ بيني شده ولي تاكنون محقق نشده است و تا هنگامي كه يك شهر با مديريت‌ هاي مختلف اداره شود، همچنان با مشكلات مختلفي مواجه خواهد بود.

وي با اشاره به مشكلات فرهنگي پيش ‌روي شهر تهران اظهار داشت: ما، در صدد اصلاح ساختارهاي شهرداري هستيم، چرا كه قانون شهرداري ‌ها مربوط به سال هاي 1334 يا گذشته ‌تر است.

رئيس شوراي شهر تهران همچنين وجود درآمدهاي پايدار را از مهمترين مسائل شهري دانست و گفت: شهر ما داراي هويت نيست، در صورتي كه در گذشته داراي هويت بوده است.

وي تاكيد كرد كه "تهران بايد به عنوان پايتخت ايران داراي هويت اسلامي و ام‌ القراي كشورهاي اسلامي باشد".

چمران در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به فرارسيدن سالروز جهاني كارگر، اين روز را گرامي داشت.

رئيس شوراي شهر تهران همچنين به فرارسيدن سالگرد شهادت استاد مطهري اشاره كرد و گفت: آيت‌ الله مطهري با مواضع روشنگرانه‌ خود در دوران تاريك ستمشاهي به ميان مردم آمد و سخنان حق به زبان آورد.

"او در روزگاري كه كمتر كسي جرأت داشت سخن حق بگويد، به مسجد دانشگاه آمد و به رفع شبهات علمي و فلسفي پرداخت و در برابر دروغ‌ ها و تمسخرها ايستاد. مطهري پشتوانه‌ محكمي براي دانشگاه هاي ما بود كه فرياد بيداركننده‌ اي در جهت هويت و معنويت در جامعه سر داد و به مطرح كردن مباحث مورد نياز زمان خود مي ‌پرداخت".

چمران افزود: مطهري پاره‌ تن امام و استوانه‌ محكم انقلاب اسلامي بود و در مسائل فلسطين و لبنان با دقت و اطلاعات علمي كار مي كرد و در اين مورد داراي سخنان افشاگرانه ‌اي است.

رئيس شوراي شهر تهران در پايان خاطرنشان كرد: مطهري به ميان مردم و نسل جوان آمد و با خرافه ‌گرايي، دين ‌ستيزي و مادي ‌گرايي به مبارزه برخاست؛ چنانكه مبارزات او براي استكبار جهاني گران تمام شد و به دست مأموران فريب‌ خورده‌ استكبار و كساني كه در ظاهر به نام اسلام حركت مي ‌كردند، به شهادت رسيد و در حقيقت گروه فرقان بزرگ ترين فرزند دين را به شهادت رساند.