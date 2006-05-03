دانشگاه آزاد با كميته تحقيق و تفحص مجلس همكاري كند

دكتر "احمد توكلي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: زاكاني رئيس كميته تحقيق و تفحص از دانشگاه ها تاكنون از همه مراكز آموزش عالي تفحص كرده است كه در مورد دانشگاه آزاد اختلافاتي وجود دارد اما به مصلحت اين دانشگاه است كه از كميته مزبور تمكين كند زيرا اسنادي در اختيار كميته است كه به ضرر اين دانشگاه تمام مي شود .

وي افزود: در حال حاضر كميته تحقيق و تفحص با موافقت هاشمي شاهرودي از سازمان هاي تحت نظارت رئيس اين قوه بازديد مي كند و با توجه به اينكه به پايان تمديد 6 ماهه كميته تحقيق و تفحص نزديك مي شويم ، كامران رئيس اين كميته گزارشات سنگيني را بزودي ارائه خواهد داد .

توكلي در خصوص شوراي عالي زنان گفت : كميته تحقيق و تفحص از شوراي عالي زنان به خوبي به وظيفه خود عمل كرد كه نتيجه آن آشكار شدن جهت گيري هاي خلاف قانون اين شورا و صرف هزينه ها در مجاري غير قانوني بود.