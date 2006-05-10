كاخ سفيد و پنتاگون درباره "سيا" اختلاف نظر دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، انتخاب مايكل هايدن به عنوان رئيس جديد سيا از سوي رئيس جمهوري آمريكا سبب ايجاد برخي درگيري ها با پنتاگون شده است، زيرا پنتاگون به سرعت در حال توسعه جاسوسي جهاني و عمليات هاي مبارزه با تروريسم است و اين دو وظيفه دقيقا مسئوليت هايي است كه بر عهده هايدن قرار گرفته است.

هم اكنون فرماندهي عمليات هاي پنتاگون را استفان اي كامبون بر عهده دارد كه به شدت مورد اعتماد رامسفلد است.

از زماني كه كامبون در سه سال پيش دفتر خود راتاسيس كرد به طور گسترده اي به جمع آوري اطلاعات لازم پرداخت و به اين ترتيب توانست وضعيت پنتاگون را از لحاظ اطلاعاتي ارتقاء بخشد.

اما سيا نقشي هدايت كننده در مديريت اطلاعات انساني يا جاسوسي براي دولت دارد. اين سازمان در سال هاي گذشته با ارائه نقش كليدي خود اطلاعات را به طور اساسي در كشور آمريكا هدايت كرده است.

به نوشته نيويورك تايمز،هم اكنون تحليلگران اعتقاد دارند انتخاب فردي نظامي از سوي جرج بوش براي رياست سيا سبب خواهد شد كه كار وي با پنتاگون يكديگر را پوشش دهد.

اين كارشناسان كه نيويورك تايمز نامي از آنها نبرده است، تاكيد كردند: تاكنون نيز انتقادهاي متعددي از سوي وزارت دفاع از جرج بوش در اين زمينه به عمل آمده است.