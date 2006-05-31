  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۲

واكنش موسيقيدانان به طرح انتقادات علني در رسانه ها (11)

انتقاد نبايد شخصيت افراد را زير سوال ببرد

انتقاد نبايد شخصيت افراد را زير سوال ببرد

جلال ذوالفنون - نوازنده سه تارگفت : من نمي دانم چرا "لطفي" كمانچه نوازان را مورد انتقاد قرار داد در حاليكه او بايد در مورد نوازندگان تار به گفت و گو و انتقاد مي پرداخت .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، جلال ذوالفنون - نوازنده و مدرس سه تارضمن بيان اين مطلب افزود: من انتقادهاي علني ايشان - به خصوص در باره كمانچه نوازان- را تاييد نمي كنم . شناخت و ارائه هرگونه تحليلي از موسيقي ايران به شرايطي نياز دارد كه يكي از اين شرايط زيستن در محيطي است كه موسيقي ايراني در آن پرورش يافته و موج مي زند .

وي در ادامه افزود : محمد رضا لطفي مدت زيادي در ايران نبوده است و براي ارائه تحليل از وضعيت موسيقي در ايران بايد با فضاي اينجا مانوس شود .

ذوالفنون درباره اين موضوع كه گفته مي شود موسيقي پس ازمهاجرت لطفي درجا زده است گفت : پس از مهاجرت ايشان آثار ماندگاري به وجود آمد كه توانست نظرعوام و خواص را جلب كند . علاوه بر آن در حوزه آموزش نيز پيشرفت هاي بسياري كرده ايم و پايگاه مردمي موسيقي خيلي قوي تر شده است .

وي در اين خصوص ادامه داد : در حال حاضر مردم نسبت به گذشته برخورد آگاهانه تري با موسيقي دارند . الان مردم سازرا مي شناسند ودر انتخاب معلم براي خود وسواس دارند . اين اتفاق عمده در سال هاي اخير افتاده است و نبايد از ديده ها پنهان بماند .

اين نوازنده سه تار تصريح كرد: انتقاد نبايد شخصيت افراد را زير سوال ببرد و به نظر من برخي از اظهار نظرها پايگاه فرهنگي ندارد و يك مساله شخصي است .

کد مطلب 334106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها