عبدالله صالح بار ديگر خود را نامزد رياست جمهوري يمن كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، عبدالله صالح گفت كه تصميم به نامزدي براي دوره رياست جمهوري جديد هفت ساله به در پاسخ به خواست ملت گرفته است.

وي اين مطلب را در جمع دهها هزار نفر از هواداران خواهان نامزدي اش براي دوره جديد رياست جمهوري در يكي از ميدان هاي صنعا بيان داشت كه قرار است در سپتامبر آينده برگزار شود.

رئيس جمهوري يمن پيشتر اعلام كرده بود كه خواهان كناره گيري از قدرت بوده و تمايلي به نامزدي دوباره براي پست رياست جمهوري اين كشور را ندارد.

خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت: براساس برآوردهاي رئيس جمهوري يمن صبح امروز حدود يك ميليون و سيصد هزار نفر در ميدان "السبعين" در نزديك كاخ رياست جمهوري جمع شدند و پارچه نوشته هايي را در دست داشتند كه طي آن خواستار آن شدند تا عبدالله صالح از تصيم خود براي نامزد نشدن صرف نظر كند.

برپايه اين گزارش، علي عبدالله صالح در سال 1978ميلادي به قدرت رسيد و در آن زمان رئيس جمهور بخش يمن شمالي بود و در ژوئيه سال 2005 ميلادي اعلام كرد كه تمايلي به نامزدي براي دوره جديد رياست جمهوري ندارد كه اين خبري غير منتظره بود، اما كسي در يمن معتقد نبود كه اين تصميم نهايي است.

رئيس جمهوري يمن روز چهارشنبه در جريان آغاز به كار اجلاس فوق العاده حزب حاكم اين كشور گفت: مي خواهم قدرت را مسالمت آميز تحويل دهم، بياييد چرخه قدرت را به شيوه هاي دموكراتيك و آزادي مطلق رد و بدل كنيم.