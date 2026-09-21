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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

دورکاری پنجشنبه‌ ها در گیلان تا پایان سال ادامه دارد

دورکاری پنجشنبه‌ ها در گیلان تا پایان سال ادامه دارد

رشت- استانداری گیلان در اطلاعیه‌ای از تداوم دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان گیلان و در راستای مدیریت مصرف انرژی و همچنین با استناد به بخشنامه شماره ۴۴۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، روند دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

همچنین بر اساس بخشنامه ابلاغی، ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان از اول مهرماه تا پایان سال ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ تعیین شده است.

دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند ضمن اجرای دورکاری در روزهای پنجشنبه، تمهیدات لازم را برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات عمومی فراهم کنند.

ساعت فعالیت نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله مجموعه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی واحدهای ستادی ملی مربوطه تعیین خواهد شد.

کد مطلب 6954180

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