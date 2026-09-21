دستگیری ۷ عضو باند مسلح سرقت موتورسیکلت در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی افزایش گزارش‌های مربوط به سرقت‌های متوالی موتورسیکلت و بررسی تصاویر مرتبط با سرقت‌های مسلحانه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری پلیس پیشگیری و عملیات شهرستان و با هماهنگی مرجع قضایی، طی یک عملیات اطلاعاتی و تخصصی ۱۰ روزه موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیاتی هماهنگ هفت عضو این باند را دستگیر کردند.

خورشاد با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه متهمان گفت: در این بازرسی‌ها ۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، یک قبضه کلت کمری به همراه ۱۶ تیر جنگی و یک قبضه سلاح وینچستر به همراه هشت فشنگ کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای بررسی سوابق متهمان، شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و کشف ابعاد دیگر فعالیت این باند همچنان ادامه دارد.