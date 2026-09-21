مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد شرایط جوی در سطح منطقه طی چند روز آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای امروز، وزش بادهای شمالی در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست و این وضعیت به‌ویژه در امتداد شهرهای قزوین، تاکستان و بوئین‌زهرا می‌تواند نمود بیشتری داشته باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: برای فردا سه‌شنبه جهت جریانات هوا تغییر خواهد کرد و وزش بادهای غربی در استان پیش‌بینی می‌شود.

بهروزی تصریح کرد: با تغییر جهت جریانات، احتمال شکل‌گیری گرد و غبار محلی نیز در برخی مناطق استان وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، امروز شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.

