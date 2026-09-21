به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «تا افق راهی نیست» روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ در سینما بهمن قزوین برگزار خواهد شد.
این اثر که تازهترین نوشته رها موسوی است، به روایت زندگی هنرمند شهید «علی تاج احمدی» از رزمندگان شناختهشده هشت سال دفاع مقدس استان قزوین اختصاص دارد و بخشهایی از زندگی و سیره این شهید را برای مخاطبان روایت میکند.
آیین رونمایی از این کتاب از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز میشود و مسعود نجابتی، خوشنویس و گرافیست، در این برنامه حضور خواهد داشت.
این مراسم برای عموم علاقهمندان آزاد است و علاقهمندان میتوانند برای حضور در آیین رونمایی کتاب «تا افق راهی نیست» به سینما بهمن قزوین مراجعه کنند.
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