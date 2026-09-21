به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش عصر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت سامانه هوشمندسازی پایش سواحل کشور در بابلسر بر اهمیت بهرهگیری از ابزارهای هوشمند در زمینه پیشگیری از حوادث تأکید کردند.
نقی کریمیان، متولی سامانه هوشمندسازی سواحل کشور و مشاور رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، در این نشست با تشریح قابلیتهای سامانه اظهار کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند در رصد دقیقتر وضعیت سواحل، مدیریت بهتر شرایط و افزایش سطح ایمنی گردشگران و شهروندان مؤثر باشد.
وی همچنین گزارشی از روند اجرای طرح و ظرفیتهای پیشبینیشده برای توسعه خدمات هوشمند در حوزه پایش سواحل ارائه کرد.
در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت همکاریها و حمایت از توسعه راهکارهای فناورانه با هدف کاهش حوادث و افزایش ایمنی درسواحل تأکید شد.
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