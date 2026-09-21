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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

توصیه آمریکا به هلند برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی

توصیه آمریکا به هلند برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی

مقام‌های آمریکایی به هلند هشدار داده‌اند که تحریم‌های جدید علیه دیوان کیفری بین‌المللی در راه است و از کشور میزبان این نهاد خواسته‌اند خروج از آن را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقام‌های آمریکایی به همتایان هلندی خود اطلاع داده‌اند که تحریم‌های جدید علیه دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است از روز دوشنبه اعمال شود و هلند را به‌ عنوان کشور میزبان این نهاد، به خروج از آن تشویق کرده‌اند.

منابع دیپلماتیک و دولتی آگاه به آسوشیتدپرس گفتند هلند در حال بررسی راه‌هایی برای ادامه پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های شاهدان تحت حفاظت و حفظ امنیت مرکز بازداشت دیوان است.

آمریکا تاکنون بیش از ۱۲ مقام فعلی و سابق دیوان، از جمله نیمی از قضات فعلی آن، را تحریم کرده است. واشنگتن این اقدامات را در واکنش به تحقیقات دیوان درباره مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی و صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انجام داده است. آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند.

تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی دیوان به خدمات مالی و فناوری آمریکایی را مختل کند. این نهاد نیز برای کاهش آسیب‌پذیری خود، استفاده از محصولات مایکروسافت را کنار گذاشته و برخی خدمات مالی و بیمه‌ای خود را به شرکت‌های خارج از آمریکا منتقل کرده است.

کد مطلب 6954182

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