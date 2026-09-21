به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای آمریکایی به همتایان هلندی خود اطلاع دادهاند که تحریمهای جدید علیه دیوان کیفری بینالمللی ممکن است از روز دوشنبه اعمال شود و هلند را به عنوان کشور میزبان این نهاد، به خروج از آن تشویق کردهاند.
منابع دیپلماتیک و دولتی آگاه به آسوشیتدپرس گفتند هلند در حال بررسی راههایی برای ادامه پرداخت حقوق کارکنان و هزینههای شاهدان تحت حفاظت و حفظ امنیت مرکز بازداشت دیوان است.
آمریکا تاکنون بیش از ۱۲ مقام فعلی و سابق دیوان، از جمله نیمی از قضات فعلی آن، را تحریم کرده است. واشنگتن این اقدامات را در واکنش به تحقیقات دیوان درباره مقامهای آمریکایی و اسرائیلی و صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی انجام داده است. آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند.
تحریمهای جدید میتواند دسترسی دیوان به خدمات مالی و فناوری آمریکایی را مختل کند. این نهاد نیز برای کاهش آسیبپذیری خود، استفاده از محصولات مایکروسافت را کنار گذاشته و برخی خدمات مالی و بیمهای خود را به شرکتهای خارج از آمریکا منتقل کرده است.
نظر شما