حضور ايران و ونزوئلا نشانه همبستگي آنها با كشورهاي آفريقايي است / چاوز از برنامه هسته اي ايران دفاع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه آمريكايي نوشت : نشست سران اتحاديه آفريقا روز شنبه با خوشامدگويي ويژه اي به اين دو رئيس جمهور آغاز شد.

" يحيي جمعه" رئيس جمهوري گامبيا از حضور " هوگو چاوز" رئيس جمهوري ونزوئلا و محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در نشست 52 عضوي استقبال كرد.

واشنگتن پست مدعي است : ديدار احمدي نژاد به عنوان تلاشي براي جالب حمايت از كشورش در مشاجرات با آمريكا و اروپا بر سر برنامه هسته اي آن تلقي مي شود. احمدي نژاد چندين سفرتبليغاتي! را به آسيا انجام داده و خواستار حمايت جمعيت مسلمان اين كشورها از كشورش در مبارزه با غرب شده است.

چاوز از برنامه هسته اي ايران حمايت كرده و گفت:" آيا ايران اين حق را ندارد كه فناوري هسته اي را با اهداف صلح آميز توسعه دهد ؟"

وي افزود : كشورش از استثمار توسط امپراتوري آمريكا ، خسته شده است.

اين در حالي بود كه "ريچارد مندز"معاون رئيس هيئت سفارت ونزوئلا در اتيوپي گفت : ونزوئلا اميدوار است تا حمايت آفريقا را در كسب يك كرسي دوره اي در شوراي امنيت سازمان ملل ، پيشنهادي كه آمريكا با آن مخالفت كرده ، به دست آورد.

اما وي همچنين خاطرنشان كرد : مهمتر از آن اين است كه حضور چاوز نشان دهنده همبستگي با آفريقا بود.

پيش بيني مي شود كه رهبران كشورهاي آفريقايي در نشست آخر هفته در مورد موضوعات مختلفي از جمله درگيري در منطقه دارفور سودان، افزايش رهبري افراطي اسلامي در سومالي و تلاش مرگبار براي مهاجرت غير قانوني به اروپا گفتگو كنند.

"تابو مبكي" رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، " معمر قذافي" رهبر ليبي،"الن جانسون سيرليف" از ليبريا،"اولوسگان اوباسانجو" رئيس جمهوري نيجريه، " رابرت موگابه" رئيس جمهوري زيمباوبوه و " مواي كيباكي" رئيس جمهوري كنيا از جمله سران شركت كننده در اين نشست هستند.