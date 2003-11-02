راهپيمايي 13 آبان پرشورتر از سالهاي گذشته برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، نمايندگان تشكل هاي مختلف دانشجويي امروز با حضور در نشست مطبوعاتي در شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي آمادگي تشكل هاي دانشجويي را براي حضور پرشور و گسترده در راهپيمايي يوم الله 13 آبان اعلام كردند.

عبدالله گنجي دبير كميته دانشجويي مراسم 13 آبان مهمترين دستاورد 13 آبان را برملا شدن چهره واقعي استكبار دانست و گفت: در اين روز ابهت آمريكا در عرصه بين المللي شكست و باعث وحدت بين نيروهاي دروني نظام شد.

وي زنده نگه داشتن روح استكبارستيزي را از مهمترين اهداف برگزاري مراسم روز13 آبان دانست و خاطرنشان كرد: حضوردر مراسم اين روز باعث همبستگي عمومي بين اقشار مردم و دانشجويان مي شود تا درمواجهه با مسائل كشور به وحدت نظر دست يابيم.

وي تاكيد كرد: مراسم 13 آبان امسال مي تواند هشداري به دشمنان كه قصد سواستفاده از شرايط پيش آمده در داخل و خارج كشور را دارند، باشد.

گنجي تاكيد كرد: دراين مراسم همچنين نقش دانش آموزان و دانشجويان درپيروزي انقلاب و ادامه حركت آن تبيين خواهد شد. همچنين اين مراسم تجديدميثاق با حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري است.

وي با تاكيد براينكه بايد دستاوردهاي داخلي و خارجي فتح لانه جاسوسي براي نسل جديد بيان شود، خاطرنشان كرد: فضاسازي تبليغي درسطح دانشگاهها و كشور كه باعث يادآوري خاطرات 13 آبان مي شود از وظايف مهم برگزاركنندگان اين مراسم پرشوراست.

وي افزود: مراسم امسال ازساعت 9 صبح از مقابل مسجد دانشگاه تهران، به سمت خيابان طالقاني آغاز و راهپيمايان در مقابل لانه جاسوسي سابق آمريكا تجمع خواهند كرد.

در اين نشست خبري، لطفعلي عيوضي دبيركل جنبش اعتدال اسلامي، 13 آبان را متعلق به همه ملت هاي زير سلطه جهان دانست و گفت: اين روز روزي بيادماندني درتاريخ مبارزات ملت هاي جهان عليه زورگويان است.

بهرام فيضي پور دبيراتحاديه دانشجويان ايران نيز گفت: 13 آبان زماني به وقوع پيوست كه آمريكا به دنبال تثبيت خود درداخل ايران بود و آنها قصد داشتند زيربناي وابستگي را در كشور ايجاد كنند.

وي افزود: 13 آبان نشان داد كه دانشجويان نسبت به منافع ملي احساس وظيفه مي كنند و جنبش دانشجويي روح استكبارستيزي را هنوزحفظ كرده است.

وي تاكيد كرد: اكنون نيزاستكبار با القاء شبهات با اهدافي نظير تضعيف ولايت فقيه، حمايت ازآشوبگران و ترويج بي بندو باري به ميدان آمده است.

فيضي پور تاكيد كرد: بدترين نوع رقابت سياسي اين است كه كانون قدرت از داخل به خارج كشوررانده شود كه همين مساله زمينه استكبارپذيري را فراهم مي آورد.

قادر آشنا عضو هيات علمي دانشگاه و نماينده جهاد دانشگاهي نيز گفت: ملت ها حقارت را نخواهند پذيرفت و13 آبان پاسخ منطقي به تحميل حقارت و استكبار به كشوربود.

پرويزاميني عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل كشورنيزگفت: امروزنياز به يك انقلاب دروني داريم و آن پرداختن به مساله عدالت است.

وي افزود: براي تامين امنيت و منافع ملي بايد به مقوله عدالت به طور جدي بپردازيم و جنبش هاي دانشجويي بايد دراين راه پيشگام باشند.



