بهاي طلا هر اونس20 دلار افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، بهاي طلا و نقره در بازارهاي جهاني براي دومين روز متوالي با افزايش مواجه شد كه علاوه بر حملات تروريستي در هندوستان، تداوم تنش هسته‌اي ايران نيز در اين افزايش موثر بوده است.

كارشناسان بازار طلا معتقدند نوسانات بازار طلا به علت تنش‌ها و مخاطرات ژئوپولتيكي است و از آنجا كه هندوستان مركز سنتي خريد طلا در جهان محسوب مي‌شود، تشديد تنش در اين كشور بر بازار طلا نيز اثر خواهد گذارد.

بدين ترتيب، امروز چهارشنبه بهاي طلا براي تحويل فوري در بازار سيدني با 1.5 دلار افزايش به هر اونس 642 دلار رسيد. بهاي طلا در بازار نيويورك نيز براي تحويل در ماه آگوست با 2 دلار افزايش به هر اونس 645.1 دلار رسيد. بهاي نقره براي تحويل فوري امروز با 5 سنت افزايش به هر اونس11.6 دلار رسيد.

بهاي طلا ديروز نيز با حدود 20 دلار افزايش (3.2 درصد) به 643.9 دلار رسيده بود كه بالاترين سطح آن از پنجم ژوئن تاكنون محسوب مي‌شود.

حملات تروريستي همواره تاثير شگرفي بر قيمت طلا داشته‌اند، مثلا بهاي شمش طلا پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر نيز با افزايش چشمگيري مواجه شد.هفته گذشته و پس از آزمايش موشكي كره شمالي تقاضا براي خريد طلا افزايش يافت.

قيمت طلا طي سال جاري ميلادي 24 درصد افزايش يافته است و در روز دوازدهم ماه مه به هر اونس 730.4 دلار رسيد كه بالاترين ركورد آن طي 26 سال گذشته است.

معمولا سرمايه‌گذاران به هنگام تشديد تنش‌هاي ژئوپولتيكي اقدام به خريد طلا مي‌كنند، چرا كه طلا اصولا در برابر تورم مقاوم است و در برابر نوسانات تورمي ارزش خود را حفظ مي‌كند.