جنبش هاي جهاد اسلامي و حماس به حزب الله تبريك گفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين بيانيه مي افزايد: جنبش حماس به حزب الله و در راس آن سيد حسن نصرالله دبيركل آن و تمام مبارزان آن تبريك مي گويد كه مبارزان مقاومت اسلامي در لبنان در عمليات بي نظيرموفق شدند دو نظامي صهيونيست را اسير و شماري ديگر را به هلاكت برسانند و با اين اقدام رهبران سياسي و نظامي رژيم اشغالگر حيران ماندند.

جنبش حماس در بخشي ديگر از اين بيانيه آورده است: اسير كردن دو نظامي صهيونيست پس از گذشت چند روز از موفقيت عمليات گروه هاي مقاومت فلسطين در اسارت يك نظامي صهيونيست در غزه صورت گرفت. دراين عمليات شكست تلاشهاي اشغالگران صهيونيست را در طول بيش از دوهفته نشان داد كه ارتش اشغالگر قدس آنگونه كه ادعا مي كنند شكست پذير است.

جنبش حماس تاكيد كرد: اسير شدن دو نظامي صهيونيست درلبنان بدست نيروهاي حزب الله تكميل طرح مقاومت عليه رژيم صهيونيستي هم درفلسطين و هم در لبنان و اطراف فلسطين را ثابت كرد.

در پايان اين بيانيه آمده است: حماس به گروه مقاومت در لبنان و فلسطين تبريك و تهنيت مي گويد . درهمين حال جنبش جهاد اسلامي فلسطين نيز به حزب الله تبريك گفت.

ابو احمد سخنگوي سرياي القدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي به خبرنگاران درغزه گفت : ما به عمليات بي نظير حزب الله كه دشمن صهيونيستي را درمخمصه انداخت تبريك مي گوييم.

وي افزود : ما از حزب الله مي خواهيم رژيم صهيونيستي را مجبور به آزادي اسيران فلسطيني در بند اين رژيم از طريق مبادله اسيران كند.

نيروهاي حزب الله امروزدريك عمليات غافلگيركننده موفق شدند دونظامي صهيونيست را در جنوب لبنان به اسارت بگيرند.