علي موسي رضا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با تاكيد بر اينكه بايد علاوه بر حسابرسان ، كارشناسان خبره بيمه اي نيز در ارزش گذاري سهام ها سهيم باشند، افزود : به نظر مي رسد با اين اقدام غير از يك شركت بيمه دولتي ، بيش از 90 درصد بيمه ها غير دولتي شوند كه در اينصورت جو رقابتي مناسبي فراهم خواهد شد.

موسي رضا اضافه كرد : به نظر مي رسد تا زمان اعلام فروش سهام شركت هاي بيمه به يك سال زمان نياز باشد .

وي با اشاره به طراحي بيمه هاي جديد توسط شركت هاي بيمه خصوصي، اظهار داشت : باتوجه به اينكه بيمه مركزي ايران مجوز طرح بيمه عيوب پنهان ساختمان ها را صادر مي كند اما آماده اجراي اين بيمه نامه هستيم .

مدير عامل بيمه سينا در خصوص اين بيمه نامه گفت : اين بيمه نامه بيشتر در ارتباط با ساختمان هاي مهم كاربرد داردكه عيوب پنهان آنها را اگر منجر به خسارت شد ، براي مدت 10 سال بيمه مي كند.

وي با اشاره به اينكه براي بيمه عيوب ساختمان بيمه اتكايي اخذ شده است، افزود : اين بيمه نامه در اكثر كشور هاي خارجي سال ها است كه اجرا مي شود اما در ايران اجرا نشده است .

موسي رضا با بيان اينكه تمام ضوابط و نرم افزارها در اين بيمه نامه از كشور هاي خارجي اخذ شده است، گفت : از زمان صدور پروانه براي ساخت تا زمان به بهره برداري رسيدن ساختمان ناظرين شركت هاي بيمه بر ساخت آن نظارت خواهند داشت و با تائيد آنها پوشش بيمه عيوب ساختمان ها برقرار مي شود؛ به عبارت ديگر اين نوع بيمه نامه براي ساختمان هاي نوساز به كار مي رود .

وي ادامه داد : اگر ساختمان مورد نظر چندين بار خريد و فروش شود و خسارت متوجه آخرين مالك شود اين خسارت توسط شركت بيمه تامين مي شود.

مدير عامل بيمه سينا با بيان اينكه براي اجرا ي اين بيمه نامه با سازمان نظام مهندسي ساختمان هماهنگي هاي لازم به عمل آمده است، افزود : اين لايحه در راستاي لايحه بيمه كيفيت ساخت و ساز است .

وي همچنين از صدور بيمه نامه 10 ساله آتش سوزي و زلزله منازل ساخته شده بر بم و بروات خبر داد و تصريح كرد : 51 درصد اين بيمه نامه توسط شركت بيمه ايران و 49 درصد نيز توسط شركت بيمه سينا صادر شده كه 30 هزار منزل شهري و 20 هزار منزل روستايي را شامل مي شود.