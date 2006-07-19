اسرائيل خواستار ميانجي گري آلمان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي البيان،منابع آگاه رژيم صهيونيستي امروز اعلام كردند : تسيپي ليوني وزير خارجه رژيم صهيونيستي عصرروز گذشته، سفير آلمان در تل آويو را فرا خواند و با وي درمورد امكان گفتگوي آلمان با كانال هاي ارتباطي خودش با جنبش حزب الله براي بررسي مسئله دو نظامي اسرائيلي اسير گفتگو كرد.



اين منابع افزودند : وزير امور خارجه اسرائيل همچنين دراين مورد با فرانك والتر اشتان ماير همتاي آلماني خود تلفني گفتگو كرده است.

تماس هاي فشرده مقامهاي رژيم صهيونيستي با مسئولان اروپايي درزماني صورت مي گيرد كه تجاوزات ارتش رژيم اسرائيل به لبنان همچنان ادامه دارد.

با اين حال منابع آگاه اين رژيم ازبروز اختلافات در داخل كابينه ايهود اولمرت نخست وزير پرده برداشتند و گفتند در مورد ادامه حملات به لبنان، دودستگي بين مقامهاي صهيونيست ايجاد شده است .

برخي از وزيران كابينه اولمرت برضرورت به كاربستن تمام تلاشها براي دستيابي به راه حل سياسي جهت متوقف كردن حمله به لبنان تاكيد كردند، اما برخي ديگر نظير اولمرت و عمير پرتز وزير جنگ همچنان بر طبل جنگ مي كوبند.

اين وزيران همچنين درمورد عواقب و پيامدهاي خطرناك در صورت ادامه حمله به لبنان هشدار دادند.

روز گذشته وزير امنيت رژيم صهيونيستي گفت : بعيد نيست اسيران لبناني در بند اسرائيل از زندان آزاد شوند.



" افي ديختر" وزيرامنيت رژيم صهيونيستي اظهارداشت : اسرائيل بايد احتمال گفتگوها براي آزادي اسيران لبناني در بند را در مقابل آزادي دو نظامي اسير اسرائيل در لبنان بررسي كند.

وي در گفتگو با راديو ارتش اسرائيل افزود: در نهايت بايد دو نظامي اسرائيلي اسير نزد حزب الله به اسرائيل برگردانده شوند حتي اگر آن از طريق مذاكرات براي آزادي اسيران لبناني در بند اسرائيلي صورت گيرد.

لازم به ذكر است كه آلمان پيش از اين با ميانجي گري خود توانست قرارداد مبادله اسرا ميان حزب الله و اسرائيل را انجام دهد.