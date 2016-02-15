خبرگزاری ایسنا نوشت: در کنار تقسیم بندی کشورها بر اساس شاخص‌های قدرت نظامی، رده بندی زیر بر اساس هزینه‌های نظامی هنگفتی است که این کشورها می‌کنند و در این رده بندی چین از روسیه پیشی گرفته است.

۱- آمریکا

مخارج نظامی: ۶۰۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار

تغییر هزینه‌های نظامی به درصد بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴: منفی ۴ / ۰

مخارج به نسبت تولید ناخالص داخلی: ۵ / ۳ درصد

مخارج نظامی سرانه: ۱۸۹۱ دلار

در حالی که مخارج نظامی آمریکا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ تقریبا یکنواخت بوده اما همچنان رقمی بالا در میان هزینه‌های نظامی جهان محسوب می‌شود و هفت برابر بیشتر از چین است که در جایگاه دوم قرار دارد. برآورد می‌شود که آمریکا ۷۱۰۰ کلاهک هسته‌ای داشته باشد.

همچنین آمریکا مرکز چندین شرکت برتر نظامی از جمله بوئینگ، ریتون و یونایتد تکنولوژیز است. امروزه با توجه به ریاضت مالی و خروج از درگیری‌های عراق و افغانستان، هزینه‌های نظامی آمریکا به عنوان درصد کلی از مجموع هزینه دولتی از ۴ / ۱۰ درصد سال ۲۰۱۳ به ۵ / ۹ درصد سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است.‌

۲- چین

مخارج نظامی: ۲۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار

تغییر هزینه‌های نظامی به درصد بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴: ۴ / ۱۶۷ درصد

مخارج به نسبت تولید ناخالص داخلی: ۱ / ۲ درصد

مخارج نظامی سرانه: ۱۵۵ دلار

هزینه‌های نظامی چین از سال ۲۰۰۵ به میزان ۴ / ۱۶۷ درصد رشد داشته و سال گذشته به ۱۹۰ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار رسید. این رشد سریع نشان دهنده رشد فوق‌العاده اقتصادی در سال‌های اخیر است. این کشور حدود سه میلیون سرباز دارد که بیشترین میزان در جهان است.

۳- روسیه

مخارج نظامی: ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار

تغییر هزینه‌های نظامی به درصد بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴: ۴ / ۹۷ درصد

مخارج به نسبت تولید ناخالص داخلی: ۵ / ۴ درصد

مخارج نظامی سرانه: ۵۹۳ دلار

روسیه با جدیت هزینه‌های نظامی خود را تقویت می‌کند و از سال ۲۰۰۵ رشد ۴ / ۹۷ درصدی داشته که بیشترین در میان کشورهاست و عمدتا هزینه‌های آن در سه سال اخیر رشد نشان می‌دهد. روسیه یک میلیون و ۲۶۰ هزار سرباز دارد که پنجمین نیروی نظامی در جهان محسوب می‌شود.

از سوی دیگر تحقیقاتی انجام شده که شرکت‌هایی را که بیشترین سود را از جنگ می‌برند، مشخص کرده است. در صدر این لیست شرکت لاکهید مارتین قرار دارد. فروش تسلیحاتی آن ۳۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار، مجموع فروش آن ۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سود آن سه میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار بوده است.

این میزان فروش بیشترین از سال ۲۰۰۹ است. بیش از نیمی از درآمد ۶ / ۴۵ میلیارد دلاری لاکهید مارتین در سال ۲۰۱۴ نتیجه فروش به وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) بوده است. لاکهید مارتین ۱۱۲ هزار کارمند دارد.

شرکت بوئینگ هم پس از لاکهید مارتین در جایگاه دوم قرار دارد. فروش تسلیحاتی آن ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، مجموع فروش آن ۹۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار، سود آن پنج میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار و تعداد کارمندان آن ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ تن است.