به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی خیران مدرسه ساز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ۳۵ درصد از مدارس کشور به همت خیران مدرسه ساز در سطح کشور ساخته شده است که این امر به خوبی بر اهمیت و تقویت این قشر در جامعه می افزاید.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی می‌تواند نقش بسیار مهمی در بهبود فرآیند آموزشی داشته باشد و باید به این موضوع بیشتر توجه شود.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور به نقش بسیار مهم خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: در سطح کشور شاهد مشارکت بسیار خوبی از سوی خیران هستیم و در استان سیستان و بلوچستان نیز به سبب بافت قومی و مذهبی نیز خیرین مدرسه‌ساز همواره همکاری و مشارکت قابل قبولی داشته اند.

حافظی تاکید کرد: در جهان امروز که رشد علم و تکنولوژی با شتاب بسیار زیادی در حال تغییر و تحول است قدرت کشورها نه به نیروی نظامی و قوای تسلیحاتی، بلکه قدرت، عظمت و اقتدار کشورها به میزان دستیابی آنها به علم، دانش و فناوری های نوین است.

وی بر ضرورت جذب خیر مدرسه ساز برای رفع مشکلات نظام آموزشی تاکید کرد و گفت: اکنون ۶۰۰ هزار خیر مدرسه ساز درون کشور و بیش از هزار خیر مدرسه ساز نیز خارج از کشور در امر مدرسه سازی مشارکت دارند که برای رسیدن به استاندارد ها باید روز به روز فعالیت این قشر را تقویت کرد.

آغاز عملیات اجرائی ۵۹۹ کلاس با مشارکت خیران در سیستان و بلوچستان

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال ۱۵۷ طرح مدرسه سازی متشکل از ۵۹۹ کلاس درس با زیربنای ۴۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در دستور کار قرار گرفت و اجرائی شد.

محمد سیرجانی خیران سیستان و بلوچستان را ۹۷ نفر بومی و ۱۲۸ نفر غیربومی دانست و افزود: برای اجرای این طرح ها تا کنون ۵۳۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۶۰ درصد آن را خیران مدرسه ساز پرداخت کرده اند.

وی تاکید کرد: خیرین مدرسه ساز مهمترین و بزرگترین کار را در کشور انجام می دهند و از این رو، بزرگداشت آنها ترویج نیکی و تفکر نیک اندیشانه در جامعه است.

سیرجانی گفت: تلاش و کوشش در امر مدرسه سازی یکی از ماندگارترین اعمال خیری است که به واسطه آن فرزندان ایران زمین به بالاترین جایگاه های علمی دنیا دست پیدا خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان کشور در مدارس مشغول به تحصیل اند.