پیام تسلیت آیت الله کعبی در پی ارتحال امام جمعه اسبق بهبهان

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله عباس کعبی آمده است: خبر ارتحال عالم ربانی مرحوم آیت الله حاج محمد حسین مجتهدی امام جمعه اسبق بهبهان و نماینده دوره اول مجلس خبرگان رهبری و ابوالشهیدین موجب تاسف و تاثر گردید. این مرحوم و بیت شریف شان ملجا و پناهگاه مومنین است و مجاهدت های ماندگارشان در قبل از پیروزی انقلاب و در استقرار و تحکیم نظام جمهوری اسلامی و نیز پشتیبانی از ولایت فقیه و همراهی با امام و رهبری و نیز خدمات علمی و عملی و حوزوی در کارنامه عمل ایشان ثبت است.

در این پیام آمده است: چهره اخلاقی و معنوی این عالم آل محمد الگوی شایسته برای همگان به ویژه حوزویان است. ارتحال این شخصیت حوزوی برجسته خوزستان را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف،‌ رهبر معظم انقلاب،‌ حوزه های علمیه به ویژه مردم شریف استان خوزستان و اهالی متدین بهبهان به خصوص حوزه های علمیه و علمای استان و علاقه مندان و وابستگان و بیت شریفشان تسلیت عرض می کنم و صبر و اجر جمیل برای خانواده و بازماندگان مسئلت می کنم.

