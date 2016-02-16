به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اسامی و مشخصات این قصه‌گویان شاخص خارجی را اعلام کرده است که در سوابق آن‌ها تاسیس و مدیریت انجمن‌های حرفه‌ای، انتشار کتاب و تدریس قصه‌گویی در کشورهای مختلف جهان به چشم می‌خورد.

بر این اساس «نوربرت کوبر» که مؤسسه قصه‌گویی «گولدماند» را در جنوب آلمان تاسیس کرده است و سابقه ۲۰ سال قصه‌گویی به صورت حرفه‌ای را در کارنامه خود دارد با قصه «خرس کوچولو و قایقش» از آلمان و «ماریون اوسیت آنه‌کنی» که سابقه قصه‌گویی و برگزاری کارگاه‌های مختلف در این حوزه را در اتحادیه ملی اسکاتلند داشته است با قصه «جک و درخت‌های رقصان» از اسکاتلند در این جشنواره حضور دارند.

همچنین «دیپا بالاسوبرامانین» قصه‌گوی هندی که سابقه برگزاری برنامه‌های آموزشی برای معلمان مدارس با موضوع استفاده از قصه‌گویی در کلاس درس و اجرای درس‌های تصویری در تلویزیون ملی برای برنامه‌های تربیت معلم قبل از خدمت را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است در این جشنواره قصه «گوزن» را روایت می‌کند و «گریس وانگاری» نویسنده کتاب درخت ابدی با قصه «طبل مخصوص» از کنیا قصه‌گوی دیگری است که در این جشنواره به قصه‌گویی می‌پردازد.

بر همین اساس از دیگر قصه‌گویان بخش بین‌الملل جشنواره هجدهم می‌توان از فاطمه احمدجابر با قصه «پیروزی خیر» از لبنان، «ماریا بئاتریس‌مونته‌رو»، موسس شبکه بین‌المللی قصه‌گویی - که ۱ هزار و ۲۰۰ قصه‌گو را از ۵۶ کشور جهان گردهم آورده است - با قصه «شاهزاده ویزمیکال» از اسپانیا و «سندوسوزانه ماریه» یکی از قصه‌گویان اصلی جشنواره‌ها و مراکز قصه‌گویی در استرالیا با قصه «ببر دریایی» نام برد.

«مایک لاکت» نویسنده کودکان و مدیر کارگاه‌های قصه‌گویی با قصه «آواز خواندن کدوتنبل» از آمریکا، «ریکی لیوالکساندرا» عضو هیات مدیره انجمن قصه دانمارک با قصه «شاهزاده کوچولو آن»، «انریکه پاعز» سردبیر مجله‌ی قصه‌گویی شبکه‌ی بین‌المللی قصه‌گویی در آمریکا از سال ۲۰۱۱ تاکنون با قصه «عبدل» از اسپانیا و «دنیل آلفردو هرناندزکوردور» پژوهشگر توسعه قصه‌گویی با قصه «شب جیرجیرک» از شیلی دیگر قصه‌گویان حاضر در بخش بین‌الملل هجدهمین جشنواره قصه‌گویی هستند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی صبح روز ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون آغاز شد و تا روز ۳۰ بهمن ادامه می‌یابد.