پکن در جزایر مورد مناقشه دریای چین جنوبی سامانه موشکی مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پکن یک سامانه موشکی سطح به هوای پیشرفته را در یکی از جزایر مورد مناقشه در دریای چین جنوبی مستقر کرده است.

«دیوید لو» سخنگوی وزارت دفاع تایوان ضمن اعلام این خبر به «رویترز» گفت: باتری های موشکی مورد نظر در جزیره «وودی» بزرگترین جزیره از رشته جزایر «پاراسلز» در دریای چین جنوبی مستقر شده است. این مجمع الجزیره از حدود ۴۰ سال پیش به این سو تحت کنترل دولت پکن بوده است حال آنکه تایوان و ویتنام نیز ادعای مشابهی در خصوص مالکیت آن دارند.

علاوه بر این، یکی از منابع وابسته به وزارت دفاع آمریکا هم در گفتگو با خبرگزاری «فاکس نیوز» استقرار این سامانه موشکی را مورد تایید قرار داده است.

فاکس نیوز در گزارش خود می نویسد که شرکت بین المللی «ایمیج سَت» تصاویر ماهواره ای از دو باتری متعلق به هشت پرتابگر موشک سطح به هوا و همچنین یک سیستم رهگیری موشک را در جزیره مورد مناقشه به ثبت رسانده است.

اخبار مربوط به استقرار سامانه موشکی در جزیره وودی در حالی مطرح می شود که «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در دو روز گذشته میزبان کشورهای آسیای جنوب شرقی (آ سه آن) برای رایزنی درباره مسائل امنیتی منطقه آسیا – پاسیفیک از جمله مناقشات دریای چین جنوبی بوده است.

ایالات متحده آمریکا مدعی است که در راستای برخورداری از حق آزادی کشتیرانی به گشت زنی در محدوده دریای چین جنوبی که سالانه محموله های تجاری به ارزش پنج تریلیون دلار را از خود عبور می دهد و محل مناقشه چین، ویتنام، مالزی، برونئی، فیلیپین و تایوان است، ادامه خواهد داد.

به گفته برخی کارشناسان، استقرار سامانه موشک های زمین به هوا به خودی خود یک پیشرفت بزرگ برای دولت پکن محسوب نمی شود، اما این اقدام به منزله پاسخ پکن در قبال مداخله جویی آمریکا تلقی خواهد شد.