به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان های مردم‌نهاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اینکه استان همدان در حوزه سازمان های مردم‌نهاد استان پیشتازی است، گفت: استان همدان در زمینه توانمندی سمن ها جزو ۳ استان برتر است.

الهی تبار در ادامه افزود: کسانی که در سازمان های مردم‌نهاد مشغول فعالیت شده اند از روی علاقه به این کار رو آورده اند.

سمن ها باید در دو زمینه فکری و مالی تقویت شوند

وی بابیان اینکه سمن ها باید در دو زمینه فکری و مالی تقویت شوند، عنوان کرد: سمن ها باید آسیب‌های زیرپوست شهر را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه در حوزه اشتغال و کارآفرینی وضعیت خوب نیست و عمده مشکل نیز نبود اشتغال پایدار است، گفت: باید با برطرف کردن بحران اعتیاد برنامه‌ریزی داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان نیز در این جلسه گفت: آسیب‌های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد که در رأس آن‌ها مواد مخدر قرار می‌گیرد.

عبدالحسین مرادی با اشاره به خیرینی که در امر مبارزه با مواد مخدر مشارکت دارند، عنوان کرد: خیرین حتما نباید کمک مالی داشته باشند بلکه می توانند در ایجاد نشاط اجتماعی مشارکت کنند.

ایجاد اشتغال مهم ترین فاکتور در زمینه یاری‌رسانی به بهبودیافتگان اعتیاد است

وی بابیان اینکه ایجاد اشتغال مهم ترین فاکتور در زمینه یاری‌رسانی به بهبودیافتگان اعتیاد است، افزود: باید از کارآفرین‌ها بخواهیم تا پای‌کار بیایند و با توجه به بازار کار شغل در اختیار بهبودیافتگان بگذارند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان نیز بابیان اینکه در سازمان بهزیستی بحث حمایت از بهبودیافتگان به صورت شبانه‌روزی است، عنوان کرد: علاوه بر وجود ۶۰ کارورز در زمینه ترک اعتیاد، هزینه‌های مختلف و متفاوتی در این زمینه صرف شده است.

اکبر سوری بابیان اینکه در زمینه ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان به‌خوبی فعالیت نشده است، افزود: برای آن‌ها تسهیلات و وام فراهم‌شده اما بزرگ‌ترین مشکل نبود ضمانت مورد قبول برای بانک ها است.

وی افزود: در سال جاری ۱۴۸ نفر از بهبودیافتگان برای دریافت تسهیلاتی به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بانک ها معرفی شدند اما تنها نیمی از آن‌ها موفق به دریافت وام شده اند.

مدیر کل بهزیستی استان همدان بابیان اینکه نبود تضمین بازار کار موجب دلسردی این افراد می‌شود، گفت: اعطای تسهیلات ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومانی دردی از این افراد دوا نمی کند و باید یک صندوقی ملی برای مبالغ کلان ضمانت کننده این افراد باشد.

۶۸ تشکل در حوزه آسیب‌های اجتماعی مبارزه با مواد مخدر فعالند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز بابیان اینکه در استان همدان ۶۸ تشکل در حوزه آسیب‌های اجتماعی مبارزه با مواد مخدر فعال‌اند، گفت: ۴۳ تشکل از ۶۸ تشکل مطرح‌شده در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کنند که یکی از آن‌ها یک مرکز در حوزه بانوان است.

مهرداد نادری فر با اشاره به اقدامات صورت گرفته کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی در سال جاری عنوان کرد: اجرای ۵ همایش برای افراد بهبودیافته از اعتیاد، راه‌اندازی مرکز حمایت از بهبودیافتگان باهدف ارائه خدمات پس از درمان و همچنین برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای مسئولین درمانگاه‌ها از اقدامات این کمیته در سال جاری بوده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان بابیان اینکه مبارزه و پیشگیری از مصرف مواد مخدر تاکنون کمی مغفول مانده بود، افزود: برای جبران این عقب‌ماندگی باید مشارکت‌ها و فعالیت‌ها دو برابر شود.