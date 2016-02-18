بزرگترین شبکه فرودگاهی منطقه در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتاله مهآبادی در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام گرفته توسط سازمان هواپیمایی کشوری، از هر نقطه ایران حداکثر ۱۰۰ کیلومتر تا یک فرودگاه فاصله است، به نحوی که نیازی به ساخت فرودگاه جدید نداریم. خوشبختانه فعالیت فرودگاههای موجود باعث شده است تا بسیاری از شهرها از بنبست درآیند، توسعه کشور شتابان شود، بیمارستانها و دانشگاههای ایران به کمک فرودگاهها رونق بگیرند، قدرت نرم کشور افزایش پیدا کند و امکان توسعه سریع برای ایران اسلامی به وجود بیاید.
وی افزود: با تمامی این اتفاقات مثبت، این احساس وجود داشت که ما از خدمترسانی به مردم در فرودگاهها غافل شدهایم. بنابراین از خردادماه طرح تحول خدمات فرودگاهی را آغاز کردیم و از شهریورماه نیز اجرای این طرح در دو فرودگاه بینالمللی مهرآباد تهران و شهید هاشمینژاد مشهد به عنوان فرودگاههای پایلوت شروع شده که پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با اشاره به اقدامات بسیار اساسی صورت گرفته در این راستا از جمله راهاندازی دفتر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی، نوروز را فرصتی برای تبلور بیشتر اقدامات انجام شده در جریان این طرح تحول دانست.
وی از حاضران در این جلسه که معاونان و مدیران کل ستادی، رئیس فرودگاه بینالمللی مهرآباد و برخی از مسئولان صنعت هوانوردی کشور بودند، خواست تا زمینه تهیه و امضای سندی ویژه بهرهبرداران فرودگاهی را بهوجود بیاورند تا براساس آن، خدمترسانی به مسافران در فرودگاههای کشور هرچه بیشتر ضابطهمند شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور اطلاعرسانی به مسافران و مخاطبان صنعت فرودگاهی درباره حقوق مسافران هوایی را یک ضرورت دانست و گفت: بسیاری از نارضایتیها٬ ناشی از بیاطلاعی مردم از حقوقشان به عنوان مسافران هوایی است و ما باید این اطلاعات را به آنها ارائه دهیم. این موضوع، یعنی صیانت از حقوق شهروندی در تمامی ابعادش، از جمله تاکیدات وزیر راه و شهرسازی نیز محسوب میشود.
وی همچنین از تمامی حاضران در جلسه خواست تا زمینه ارائه خدمات مطلب در ایام سفرهای نوروزی را فراهم کنند، پروازهایی که هر سال از ۲۵ اسفندماه آغاز میشوند و تا ۲۰ فرودین ماه ادامه دارند.
مهآبادی از مسئولان بخش آیتی و روابطعمومی نیز خواست تا آخرین اطلاعات سفرهای نوروزی و فرودگاهی در این فاصله زمانی را در پرتال روابطعمومی شرکت به نشانی WWW.AIRPORT.IR و همچنین پرتالهای تمامی فرودگاههای سراسر کشور ارائه دهند، اقدامی که در جریان برگزاری پروازهای حج امسال در پرتال روابط عمومی شرکت صورت گرفت و نتایج بسیار خوب و رضایتبخشی را به همراه داشت.
وی همچنین ایجاد سامانههای پیامکی برای پاسخگویی به سوالات مخاطبان فرودگاهی را از جمله طرحهایی نام برد که باید ویژه خدماترسانی در ایام نوروز به خوبی اجرا شوند.
در این جلسه همچنین حسین اسفندیاری (قائممقام مدیرعامل در امور فرودگاهها) با اشاره به ابلاغ بخشنامهای با موضوع تشکیل ستادهای نوروزی به تمامی فرودگاههای کشور، از طرح ارتقای خدمات کیفی فرودگاهی، راهبرد اجرای طرح چندپیشگی در فرودگاهها و راهاندازی مرکز پیام کوتاه و نظرخواهی از مردم، به عنوان سرفصلهای مهم پروژههای نوروزی در فرودگاههای ایران نام برد.
غلامحسین باقریان(معاون برنامهریزی و نظارت شرکت فرودگاهها) نیز در سخنانی از عزم راسخ این معاونت برای حمایت همه جانبه از طرح تحول خدمات فرودگاهی خبر داد و گفت: اوایل سال آینده سیسم مرکزی سامانه اعلان پرواز(FIDS) در کشور راه اندازی میشود تا همگان در مبدا و مقصد پروازها از آخرین اطلاعات نشست و برخاستها و تاخیرهای احتمالی مطلع شوند. این سامانه برای مسافران هم قابلیت رویت دارد.
