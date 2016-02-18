گرامیداشت هشتمین سالگرد شهادت عماد مغنیه در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالگرد شهادت فرمانده جهادی حزب الله لبنان به همت ستاد مردمی بزرگداشت هشید حاج عماد مغنیه و موسسه فرهنگی قاف مراسم «روضه رضوان گرامیداشت هشتمین سالگرد شهادت عماد مغنیه» (حاج رضوان) با حضور مقامات و شخصیت‌های کشوری و لشگری عصر امروز در تالار اندیشه ساختمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار شد.

در این مراسم، غلامعلی حدادعادل مشاور عالی رهبر انقلاب، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس، علی کریمیان دبیرکل اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، محسن مومنی رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات، حجت الاسلام زائری رئیس بنیاد سرچشمه، صلاح فحص نماینده جنبش امل اسلامی لبنان در ایران، ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران، حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی و ... حضور دارند.

بنابر این گزارش در این مراسم سردار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه سخنرانی می کند.

در این مراسم همچنین از کتاب ۳ زبانه کپی برابر اصل که به همت موسسه فرهنگی قاف در لبنان گردآوری و منتشر شده است، رونمایی خواهد شد.

حاج عماد مغنیه معروف به حاج رضوان فرمانده جهادی حزب الله لبنان بود که در سال ۲۰۰۸ ( ۲۳ بهمن ۱۳۸۶) در حمله تروریستی سرویس های جاسوسی غربی، عبری و عربی در دمشق به شهادت رسید.