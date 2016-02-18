به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در مراسم گرامیداشت هشتمین سالگرد شهادت عماد مغنیه که عصر امروز در تالار اندیشه ساختمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: خوشحالم که در چنین فضایی و در جمع مشتاقان و مجاهدان راه مقاومت اسلامی توفیق حضور دارم.

وی افزود: در تاریخ ملت ها همواره شخصیت هایی هستند که سازندگان هویت و شخصیت ملت ها هستند؛ تندیس هایی زنده که فضایل ملت به حساب می آیند.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: این تندیس ها برای یک ملت، تاریخی از افتخار و کرامت می سازند. آنها انسان هایی جاودانه هستند که تاریخ بعد از خود را خواهند ساخت و گاهی ملت‌ها آنها را به عنوان نمادهای حقیقی و متراکم می دانند.

سردار سلامی، شهید عماد مغنیه را از این قبیل مردان برشمرد و اضافه کرد: وی برای لبنان آفرینش‌گر یک مسیر جدید بود؛ عزت، تسخیرناپذیری و تصرف‌ناشدنی باعث شد که به افتخار جهان اسلام، فخر بزرگ دنیای عرب و افتخار لبنان تبدیل شود.

وی تصریح کرد: او جزء شخصیت‌های برجسته بود که از ۱۱ سالگی به آموختن فقه اسلامی پرداخت و از همان دوران با آرمان‌های بلندی به اردوگاه جهادگران فلسطینی رفت تا درس جهاد را به عنوان یک واقعیت بیاموزد.

جانشین فرمانده کل سپاه، شهید مغنیه را از جمله مردان مجاهدی دانست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حامی آرمان‌های امام(ره) و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب برای نجات مسلمانان از اسارت و بردگی دنیای استکبار و آزاد کردن مسلمانان از قید ارعاب رژیم صهیونیستی بود و توضیح داد: او جزء کسانی بود که در سال ۸۲ با یک حرکت استشهادی ۲۸۰ تفنگ‌دار آمریکایی را که در سواحل بیروت آرمیده بودند، به آسمان پرتاب کردند.

سردار سلامی این اقدام را اولین تجلی ظهور جوانان برومندی مثل عماد در صحنه دفاع اسلامی و در مقابل دنیای استکبار و نظام سلطه عنوان کرد و گفت: عماد مغنیه در معماری ایجاد ساختمان یک دفاع قدرتمند برای ملت لبنان، مجاهدت‌های زیادی انجام داد.

وی تصریح کرد: همه ارتفاعات، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، شهرها و روستاها مطمئنا در صفحات ذهن خود تصویر باشکوهی از حضور این مرد بزرگ برای تشکیل نیروی مقاومت لبنان دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: او تحت حمایت سید مقاومت یعنی سیدحسن نصرالله توانسته بود جای جای لبنان را به بهشت آرام‌بخشی برای مردم آن و جهنمی برای رژیم صهیونیستی تبدیل کند. او توانسته بود نقاش یک سیستم نفوذناپذیر، اما عمیق و قوی در لبنان باشد.

سردار سلامی با بیان اینکه نبوغ و ابتکار عمل این مرد بزرگ مسیری را گشود که سال‌های سال ذخیره‌ای غنی از نیرو برای مقاومت را دارا است، ادامه داد: این مسئله به‌گونه‌ای است که تمام سیاست و دکترین‌های رژیم صهیونیستی را از اعتبار ساقط کرده است.

شهید مغنیه معمای امنیتی بزرگی را فراروی صهیونیست‌ها قرار داد

وی خاطرنشان کرد: شهید مغنیه توانسته بود به همراه هم‌رزمانش معمای امنیتی بزرگ و حل‌ناشدنی را فراروی صهیونیست‌ها قرار دهد؛ آنها نمی‌دانستند عرض، طول، ابعاد و اعماق این قدرت چقدر است.

جانشین فرمانده کل سپاه شکست اطلاعاتی را اولین شکستی دانست که شهید مغنیه به صهیونیست ها وارد کرد، ادامه داد: جنگ ۳۳ روزه داستانی واقعی شبیه یک افسانه بود؛ زیرا تا آن روز کرات جهانی و منطقه‌ای همه بر این اساس بود که غلبه بر رژیم صهیونیستی که دنباله قدرت جهانی است و همواره از ابعاد قدرت اروپا، آمریکا و دنیای عرب بهره می‌برد، ممکن نیست.

سردار سلامی گفت: عماد مغنیه از لبنان با جغرافیای کوچک، کشوری با جغرافیای سیاسی و امنیتی بزرگ ساخت. تا قبل از پیروزی انقلاب و ورود آرمان امام(ره) و رهبر انقلاب به درون ذهن و قلب مسلمانان عالم، در چند جنگ اعراب با تکیه بر ملی‌گرایی و ناسیونالیست و نه با تکیه بر اسلام و رژیم صهیونیستی درگیر شدند.

وی تصریح کرد: در این جنگ ها ارتش‌های عربی همواره از رژیم صهیونیستی شکست خوردند و بلندی‌های جولان، کرانه باختری، صحرای سینا و فلسطین اشغال شد. این داستان نبرد با رژیم متجاوز صهیونیستی تا قبل از انقلاب اسلامی است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه وقتی شکوفه انقلاب در جهان اسلام و عرب شکفته شد، نهال مقاومت شکل گرفت و توانست در سال ۱۹۹۶ و در جنگ ۱۶ روزه یک شکست تاریخی را به رژیم صهیونیستی وارد کند، افزود: این جنگ اعتمادبه‌نفس جدیدی ایجاد کرد.

سردار سلامی خاطرنشان کرد: بعد از آن با اقدامات پی‌درپی که عماد پایه‌گذار آن بود، در سال ۲۰۰۰ رژیم صهیونیستی مجبور شد جنوب لبنان را تخلیه کند. این رژیمی بود که ادعای از مدیترانه تا فرات داشت و این را در پرچم جعلی این رژیم نیز می‌بینید. دو نوار آبی در بالا و پایین آن ستاره نحس نشان‌دهنده این بود.

وی اضافه کرد: آنها که در مکتب انقلاب اسلامی تعلیم جهاد یافته بودند کاری کردند که رژیم صهیونیستی مجبور شد دیوارهایی دور خود بکشد تا یک فلسطینی از آن عبور نکند. صهیونیست‌ها پس از آن احساس می‌کردند که بین مرگ و حیات زندگی می‌کنند و نه بحر و نهر.

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه شکست‌های رژیم صهیونیستی پس از آن ادامه یافت، گفت: حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه اعتبار رژیم صهیونیستی را از بین برد و مقاومت زنده، پاینده، رشدیافته و بادوام باقی ماند و ۱۰۰ هزار موشک در زمین کاشته شد.

سردار سلامی با بیان اینکه سرزمین‌های اشغالی که در اشغال صهیونیست‌ها بود نقطه تقابل آتش بین حزب‌الله و رژیم صهیونیستی بود، اظهار کرد: آنها هر نقطه دلخواه را می‌توانستند به آتش بکشانند؛ این یعنی پایان رؤیای رژیم صهیونیستی و نزدیک شدن به تحقق پیش‌بینی رهبر عظیم‌الشأن ما که تا ۲۵ سال آینده جغرافیای سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد و دیگر نامی از اسرائیل نخواهد بود.

وی افزود: نبرد از لبنان به فلسطین امتداد یافت و جنگ‌ها تجلی ظهور یک قدرت جدید بود و نشان می‌داد که نهال زیبای جهاد که رهبران انقلاب اسلامی کاشته‌اند، امروز به یک درخت تناور تبدیل شده است.

حزب‌الله تعیین‌کننده معادلات منطقه است

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: حزب‌الله امروز از یک نیروی قدرتمند لبنانی به یک نیروی تاثیرگذار منطقه‌ای با دامنه تاثیر جهانی تبدیل شده است. امروز همه در لبنان در پرتو این درخت تناور حزب‌الله احساس عزت می‌کنند.

سردار سلامی با بیان اینکه لبنان دیگر سرزمینی نیست که اسرائیل بتواند به آن حمله کند، ادامه داد: امروز حزب‌الله تعیین‌کننده معادلات منطقه است و در سوریه علیه تکفیری‌ها می‌جنگد و از نظام سوریه به عنوان نقطه کانونی مقاومت اسلامی دفاع می‌کند تا تکفیری‌ها به درون جامعه لبنان سرازیر نشوند.

وی با تاکید بر اینکه دیگر حزب‌الله فراتر از لبنان تاثیرگذار است، توضیح داد: این نتیجه مجاهدات مردان بزرگی مثل عماد و فرزندش جهاد است که در صحنه دفاع از اسلام و مسلمین خون‌ها به زمین ریختند.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: سیاست دشمنان اسلام در حال زوال است و منطق آنها در تحولات سیاسی و میدانی پایان یافته است. ما زوال این قدرت، تفکر، آرزو و آرمان را می‌بینیم.

سردار سلامی ادامه داد: آنچه امروز می‌درخشد تفکر انقلاب اسلامی و مقاومت است که تعیین‌کننده نیز خواهد بود؛ چیزی تا فتح قله‌ها نمانده است.

وی گفت: مسلمانان آموخته‌اند تنها مسیر، مسیر جهاد است و نمی‌توان در کنار لبخند دشمنان بزرگ زندگی کرد و مستقل بود.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: آنچه دشمنان به ما می‌گویند از آنچه در سینه‌هایشان دارند، تفاوت دارد.