مسابقات فوتسال بنیاد مسکن در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این مسابقات پیش از ظهر شنبه با حضور جلال الدین خزایی مدیرکل پشتیبانی بنیاد مسکن کشور، حسن عابدی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، غلامرضا صالحی مدیرکل بنیاد مسکن قم برگزار شد.

۹ تیم حاضر در این مسابقات در ۲ گروه ۴ و ۵ تیمی قرار گرفته‌اند که در گروه یک، گلستان، اصفهان، دفتر مرکزی و آذربایجان شرقی و در گروه دوم کهگیلویه و بویر احمد، قم، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و تهران با هم رقابت می‌کنند.

در اولین روز این مسابقات تیم قدرتمند بنیاد مسکن قم با مهره‌های شاخص همچون سعید اشتیان، جواد جدی، مرتضی خاوری، حمید آشتیان و برادران رحمانی با مربیگری هادی رنجبر به مصاف تیم چهارمحال و بختیاری رفت و در یک بازی بر‌تر حریف خود را با ۶ گل شکست داد.

در نیمه نخست این تیم بنیاد مسکن بود که با درخشش سعید آشتیان ۳ بار دروازه حریف خود را فرو ریخت و در نیمه دوم نیز هادی رنجبر سرمربی تیم بنیاد مسکن قم با توجه به شرایط مسابقه و استفاده از سایر بازیکنان، تغییراتی در تیمش اعمال کرد که حاصل آن ۳ گل دیگر برای قم و برتری ۶ بر یک میزبان برابر چهارمحال و بختیاری بود.

در این بازی سعدی آشتیان ۳ گل، جواد جدی، مرتضی خاوری و سید عباس حسینی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

در سایر بازی‌ها تیم اردبیل ۴ بر ۲ از سد تیم کهگیلویه و بویر احمد عبور کرد و گلستان ۳ بر ۲ آذربایجان شرقی را شکست دادو دفتر مرکزی با ۳ گل برابر اصفهان به پیروزی رسید.

این مسابقات به مدت ۴ روز به صورت فشرده در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.