جشنواره شعر فجر برگزیدگانش را معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره شعر فجر برگزیدگان خود را معرفی کرد.

بر این اساس در مراسم اختتامیه و در بخش «درباره شعر»، کتاب «نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب فارسی» نوشته عباس ماهیار به‌عنوان برگزیده و کتاب «مکتب هرات با شعر فارسی» نوشته حسن نصیری شایسته تقدیر معرفی شد.

در بخش شعر کودک و نوجوان هم مجموعه هفت جلدی «قصه نمایش کودکان» اثر مهدی ماهوتی شایسته تقدیر شناخته شد و دو مجموعه شعر «هر گلابی یک چراغ» سروده کمال شفیعی و «یک قوری پر از قور» سروده مریم هاشم‌پور به صورت مشترک به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

در بخش شعر بزرگسال نیز هیأت داوران هیچ مجموعه‌ای را به عنوان اثر برگزیده معرفی نکرد و تنها دو مجموعه «پری ‌خوانی» سروده امیرحسین الهیاری و «سکته سوم» سروده مرحوم غلامرضا بروسان شایسته تقدیر اعلام شدند.