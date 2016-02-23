به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارسال محموله های حاوی کمک های بشردوستانه برای شهروندان سوری ساکن منطقه «معضمیة الشام» واقع در حومه دمشق همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، از عصر روز گذشته تاکنون ۴۴ محموله کمک های بشردوستانه برای سوری های منطقه «معضمیة الشام» ارسال شده است.

رسانه های عربی اعلام کردند که این محموله ها تحت نظارت مستقیم هلال احمر سوریه و سازمان ملل برای مردم این کشور در حومه دمشق ارسال شده است.

این در حالی است که چند محموله حاوی کمک های بشردوستانه از سوی سازمان صلیب سرخ نیز حدود دو هفته پیش به منطقه «معضمیة الشام» واقع در جنوب غرب دمشق پایتخت سوریه شد.

پیشتر نیز چند محموله حاوی کمک های غذایی و دارویی برای بیش از ۱۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه در دمشق ارسال شده بود.