ساخت بیمارستان جزو وظایف شهرداری ها است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در بررسی یک فوریت لایحه «تملک و احداث بیماستان ویژه کارکنان شهرداری تهران» گفت: در قانون شهرداری ها، در فصل ششم و بند ششم آمده است، ایجاد تاسیسات درمانی مانند درمانگاه و بیمارستان ها برعهده شهرداری ها است.

وی ادامه داد: تاسیس بیمارستان ها بر اساس قانون برعهده شهرداری است و توجیه فرهنگی، اقتصادی و تخصصی دارد.

این عضو شورای شهر تهران خواستار بررسی این لایحه در قالب یک فوریت شد اما مورد موافقت قرار نگرفت.