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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران:

ساخت بیمارستان جزو وظایف شهرداری ها است

ساخت بیمارستان جزو وظایف شهرداری ها است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: بر اساس قانون، شهرداری ها مکلف به ساخت بیمارستان ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در بررسی یک فوریت لایحه «تملک و احداث بیماستان ویژه کارکنان شهرداری تهران» گفت: در قانون شهرداری ها، در فصل ششم و بند ششم آمده است، ایجاد تاسیسات درمانی مانند درمانگاه و بیمارستان ها برعهده شهرداری ها است.

وی ادامه داد: تاسیس بیمارستان ها بر اساس قانون برعهده شهرداری است و توجیه فرهنگی، اقتصادی و تخصصی دارد.

این عضو شورای شهر تهران خواستار بررسی این لایحه در قالب یک فوریت شد اما مورد موافقت قرار نگرفت.

 

کد مطلب 3563871
نورا حسینی

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