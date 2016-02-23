شهردار برکنار شده کرمانشاه برگشت/اخراج خبرنگاران از جلسه شورا

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه دوم اسفند در نشست رسمی شورای شهر کرمانشاه با ۱۰ رأی موافق شورا، عبدالرضا شعبانی از سمت شهردار کرمانشاه پس از استیضاح برکنار شد و در همان جلسه رأی گیری برای انتخاب سرپرست انجام و امیر رحیمی با ۸ رأی به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه انتخاب شد.

این در حالی است که فرمانداری کرمانشاه استیضاح عبدالرضا شعبانی را مغایر با قانون اعلام کرده و شهردار برکنار شده در اتفاقی نادر بر سر کار خود حاضر شد.

عصر امروز سه شنبه اما بنا بر اعلام شورا قرار بود نشست فوق‌العاده برای انتخاب شهردار کرمانشاه برگزار شود که پس از ۱ ساعت تاخیر و به حد نصاب نرسیدن اعضا برای رسمیت یافتن نشست، سید حجت‌الله موسوی اجاق یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه از خبرنگاران خواست که جلسه را ترک کنند.

وی اما در مواجه با اصرار خبرنگاران برای حضور در جلسه به ارائه این توضیح بسنده کرد: الان جلسه انتخاب شهردار است اگر تعداد اعضا به ۱۰ نفر برسد جلسه را برگزار خواهیم کرد و بررسی انجام می‌دهیم و جلسه آینده و جلسات آتی شهردار را انتخاب می‌کنیم.

موسوی اجاق در خصوص اعلام مغایرت استیضاح شهردار از سوی فرمانداری گفت:اعلام نظر فرمانداری غیرقانونی است و اگر آقای شعبانی در محل کار خود حاضر شده خلاف مقررات و غیر قانونی است و فرماندار نمی‌تواند مغایرت بگیرد و اکنون که آقای شعبانی عزل شده هر کاری در سیستم شهرداری انجام دهد غیر قانونی است.

این عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: ما به استناد قانون استیضاح و عزل شهردار را قانونی می‌دانیم و این فرماندار است که باید بگوید به استناد چه قانونی و چه ماده‌ای مغایرت وجود دارد و مغایرت باید قانونی باشد.

وی ادامه داد: استیضاح شهردار از مواردی است که بدون مصوبات انجام نمی‌شود استیضاح در شورای شهر همچون استیضاح در مجلس است. همان لحظه که مجلس استیضاح انجام می‌دهد تمام مصوبات به شورای نگهبان می‌رود و استیضاح انجام و همان لحظه حکم اعلام می‌شود.

موسوی اجاق گفت: در شورا نیز روند استیضاح به رویه مجلس است شهردار اگر در روند استیضاح ایراد مشاهده کرد باید به دیوان عدالت اداری مطرح کند.

وی افزود: الان مغایرت فرمانداری به ما کتباً اعلام نشده و رئیس شورا آقای احمدی نیز تماس گرفت که در بیمارستان حضور دارد.

پیشتر خسرو زرافشانی عضو شورای شهر کرمانشاه اعلام کرده بود که حضور در جلسات شورا برای تمام خبرنگاران و حتی مردم آزاد است و محدودیتی وجود ندارد.