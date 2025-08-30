بلاتکلیفی در پارلمان محلی کرمانشاه؛در جلسه شورای شهر کرمانشاه چه گذشت؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شورای اسلامی شهر کرمانشاه در روزها و هفته‌های اخیر با یکی از حساس‌ترین و در عین حال تکراری‌ترین چالش‌های خود روبه‌رو شده است؛ چالشی که نه تنها بر روند فعالیت‌های این نهاد مردمی و جایگاه قانونی آن سایه انداخته، بلکه موجب نگرانی و نارضایتی شهروندان کرمانشاهی نیز شده است. موضوع، چیزی جز تشکیل نشدن جلسات رسمی شورا به دلیل غیبت و عدم حضور برخی از اعضا نیست؛ مسئله‌ای که عملاً شورا را در شرایطی از بلاتکلیفی و توقف تصمیم‌گیری‌های حیاتی قرار داده است.

در حالی‌که بر اساس وظایف قانونی، شورای اسلامی شهر به‌عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در مدیریت شهری باید در زمینه‌های مهمی همچون انتخاب هیأت رئیسه، بررسی و تصویب لوایح، نظارت بر عملکرد شهرداری و انتخاب شهردار ایفای نقش کند، اما در کرمانشاه این روند هفته‌هاست که به دلیل عدم رسمیت یافتن جلسات، به بن‌بست خورده است. غیبت‌های پیاپی برخی اعضا و به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران، نه تنها مانع از تشکیل نشست‌های شورا شده بلکه بسیاری از موضوعات ضروری و فوری شهر را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، تعلل در انتخاب هیأت رئیسه جدید شورا است؛ مسئله‌ای که در تمام شوراهای اسلامی کشور به‌عنوان گام نخست و اساسی دنبال می‌شود. انتخاب هیأت رئیسه، در حقیقت تعیین‌کننده مسیر و نحوه اداره جلسات شورا و حتی شکل‌گیری تصمیمات بعدی است. با این حال، شورای اسلامی شهر کرمانشاه چندین بار پیاپی برای این موضوع نشست تشکیل داده اما به دلیل غیبت‌ها و عدم حضور منظم برخی اعضا، هیچ‌کدام از این جلسات به نتیجه نرسیده است.

از سوی دیگر، انتخاب شهردار به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین وظایف شورا همچنان در بلاتکلیفی مطلق قرار دارد. و فرصت ۳ ماهه شورای اسلامی شهر برای اداره مدیریت شهری با سرپرست رو به اتمام است، کرمانشاه به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای غرب کشور، نیازمند مدیریتی مقتدر، برنامه‌محور و کارآمد در رأس شهرداری است تا بتواند مسائل پیچیده و گسترده شهر از جمله مشکلات عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌ها را سامان دهد. اما معطل ماندن انتخاب شهردار، شهر را با خلأ مدیریتی مواجه کرده و بسیاری از پروژه‌ها و تصمیمات اجرایی را متوقف ساخته است.

این در حالی است که شهروندان کرمانشاهی که با امید به بهبود شرایط شهری و حل مشکلات مزمن پای صندوق‌های رأی رفته و نمایندگان خود را انتخاب کرده‌اند، امروز شاهدند که اختلافات و غیبت‌های تکراری برخی اعضای شورا، مانعی بر سر راه تحقق مطالباتشان شده است. در واقع، شهر و مردم در انتظار تصمیمات حیاتی به سر می‌برند، اما شورا درگیر کشمکش‌های داخلی و غیبت‌های پی‌درپی است.

تکرار این داستان در هفته‌های اخیر، نه تنها وجهه شورا را در نگاه افکار عمومی مخدوش کرده بلکه اعتماد مردم به کارآمدی نهاد شورای اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای مدیریت شهری کرمانشاه به دنبال داشته باشد؛ چرا که در غیاب تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم، امور اجرایی و خدماتی شهر به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و روند توسعه شهری کند و یا متوقف خواهد شد.

به نظر می‌رسد برای عبور از این شرایط، اعضای شورا باید بار دیگر به رسالت اصلی خود یعنی خدمت به مردم بازگردند و با کنار گذاشتن اختلافات و شخصی‌گرایی، منافع عمومی و مصالح شهر کرمانشاه را در اولویت قرار دهند. استمرار این بلاتکلیفی نه تنها مشکلات شهری را دوچندان می‌کند بلکه می‌تواند شکاف میان مردم و شورا را عمیق‌تر سازد. کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و حضور فعال اعضای شورا در جلسات نیازمند است تا تصمیمات اساسی همچون انتخاب هیأت رئیسه و شهردار، از حالت تعلیق خارج شود و شهر بتواند مسیر توسعه و خدمت‌رسانی مطلوب را دنبال کند.

موسوی‌اجاق از لغو مکرر جلسات شورای شهر کرمانشاه

سید حجت‌الله موسوی‌اجاق ظهر شنبه در نشست غیررسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه که به دلیل غیبت برخی از اعضا رسمیت نیافت، به شدت از بی‌توجهی برخی نهادها و تداوم غیبت اعضای شورا در جلسات انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه عدم حضور مکرر برخی از اعضای شورای شهر باعث زمین ماندن تصمیمات مهم و حیاتی برای مدیریت شهری شده است، افزود: وقتی یک فرد یا گروهی بارها و بارها در روند جلسات اختلال ایجاد می‌کنند و هیچ برخوردی از سوی مراجع قانونی صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که این روند ادامه پیدا کند و شهرداری و در نهایت مردم شهر متضرر شوند.

موسوی‌اجاق با اشاره به نقش استانداری و فرمانداری در این زمینه تأکید کرد: وقتی استانداری و فرمانداری با چنین موضوعات مهمی گزینشی برخورد می‌کنند و اراده جدی برای ورود به مسئله ندارند، نتیجه آن چیزی جز تضعیف شورا و به حاشیه رفتن حقوق شهروندان نخواهد بود.

وی تصریح کرد: بودجه عمرانی شهرداری کرمانشاه بیش از ۵۰ درصد بودجه عمرانی کل استان است و انتظار می‌رود که استاندار و مجموعه مدیریت ارشد استان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نباشند. موسوی‌اجاق خطاب به استاندار گفت: شما که صبح تا شب در حال تلاش برای توسعه استان هستید، چگونه از این سهم عظیم بودجه عمرانی در شهر کرمانشاه غافل مانده‌اید؟

این عضو شورای شهر با انتقاد از لغو جلسه هفته گذشته شورا که به بهانه همزمانی با هفته دولت برگزار نشد، گفت: چه مغایرتی میان برگزاری جلسه شورا با هفته دولت وجود داشت که فرمانداری به دستور استانداری آن را لغو کرد؟ چنین اقداماتی تنها نشان‌دهنده نبود عزم جدی برای حل مشکلات است.

بلاتکلیفی شهرداری به سخره گرفتن مردم‌سالاری است

موسوی‌اجاق در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای بلاتکلیفی در انتخاب شهردار کرمانشاه اظهار داشت: بیش از یک ماه از سه ماه مهلت قانونی برای انتخاب شهردار گذشته و هنوز تکلیف مدیریت شهری مشخص نیست. این وضعیت نه تنها روند توسعه شهر را متوقف کرده بلکه باعث نگرانی جدی مردم نیز شده است.

وی افزود: کرمانشاه با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت استان، نیازمند مدیریتی قوی و با ثبات است و تأخیر در انتخاب شهردار بزرگ‌ترین ضربه به این کلانشهر خواهد بود.

موسوی‌اجاق همچنین تأکید کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ناچار خواهیم بود موضوع را به مراجع بالادستی از جمله شورای اسلامی استان ارجاع دهیم تا تکلیف غیبت‌های غیرموجه و قصورهای آشکار برخی افراد مشخص شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از اعضایی که در جلسات حضور فعال دارند، بر لزوم تشکیل فوری جلسات متعدد برای بررسی لوایح ضروری شهر تأکید کرد و گفت: مردم کرمانشاه مشکلات متعددی دارند و ما حق نداریم با بی‌توجهی به وظایف قانونی، آنان را بیش از این گرفتار بلاتکلیفی کنیم.

رئیس شورای شهر کرمانشاه: اطاله در انتخاب شهردار قابل پذیرش نیست

هاشم درویشی رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در ادامه این نشست غیررسمی شورا که به دلیل غیبت برخی اعضا رسمیت نیافت، با اشاره به جایگاه شورا در نظام اسلامی، بر ضرورت تشکیل به موقع جلسات و تعجیل در انتخاب شهردار تأکید کرد.

وی در سخنان خود با بیان اینکه شوراها از مقدس‌ترین نهادهای مردمی در جمهوری اسلامی هستند، گفت: زمانی که شهید بزرگوار آیت‌الله دکتر بهشتی درباره شوراها با امام خمینی (ره) مشورت کردند، امام تأکید کردند که تشکیل شوراها امری مبارک و میمون است، چراکه این نهاد اجرایی‌ترین و نزدیک‌ترین بدنه مدیریتی به مردم محسوب می‌شود.

رئیس شورای شهر کرمانشاه افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که عبادتی بالاتر از خدمت به مردم وجود ندارد و در خصوص شوراها فرموده‌اند هر جا که به مردم رنج و ضایعه‌ای وارد شد، ناشی از نبود مسئولان دلسوز برای خدمتگزاری بوده است. بنابراین ما اعضای شورا وظیفه‌ای سنگین بر دوش داریم و نباید این وظیفه با تأخیر یا بی‌توجهی همراه شود.

درویشی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی مدیریت شهری تصریح کرد: با تعلل در انتخاب شهردار، فرصت‌های عمرانی شهر یکی پس از دیگری از دست می‌رود. در حالی که تنها ۴۵ تا ۵۰ روز از فصل عمران باقی مانده، تغییر فصل و آغاز بارش‌ها باعث خواهد شد زیرساخت‌ها و پروژه‌های آسفالت نیمه‌کاره بماند، در حالی که لوایح مرتبط توسط سرپرست شهرداری ارسال شده اما به دلیل تشکیل نشدن جلسات، امکان بررسی و تصویب آن‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: محدودیت‌های قانونی سرپرست شهرداری در جمع‌آوری و تمرکز بودجه نیز مشکلات جدی برای اجرای مأموریت‌های شهرداری ایجاد کرده است و این شرایط به طور مستقیم به ضرر مردم تمام می‌شود.

رئیس شورای شهر با تأکید بر اینکه «اطاله در انتخاب شهردار قابل پذیرش نیست»، اظهار داشت: در جلسه هیئت رئیسه پیش‌بینی شده بود که پیش از ۱۳ مرداد انتخاب سرپرست و بلافاصله انتخاب شهردار در دستور کار قرار گیرد تا استعلامات و مراحل قانونی طی شود و شهردار بر کرسی خدمت بنشیند، اما این روند تاکنون عملی نشده و ادامه آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

درویشی در بخش دیگری از سخنانش از اعضای غایب شورا خواست در جلسات آینده حضور یابند و گفت: ما نماینده مردم هستیم و جایگاه شورا عصاره نگاه اجتماعی و معنوی مردم است. هرگونه کوتاهی در این جایگاه به معنای بی‌توجهی به حقوق مردم است و امیدواریم غیبت‌های اخیر موجه بوده باشد و در جلسات بعدی شاهد حضور همه دوستان باشیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، تصریح کرد: به دلیل تشکیل نشدن جلسه شورا نتوانستیم از خبرنگاران در ایام ویژه آن‌ها قدردانی کنیم و این نیز یکی دیگر از تبعات به حد نصاب نرسیدن جلسات بود. امیدواریم با اتحاد و حضور کامل اعضا، بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شهردار کرمانشاه را انتخاب و مشکلات مردم را برطرف کنیم.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه: روند انتخاب شهردار متوقف نشده است

احسان حیدریان سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین دلایل لغو و تشکیل نشدن چند جلسه اخیر شورای اسلامی شهر پرداخت و تأکید کرد که این موضوع خللی در روند امور شهری ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از همکاران شورا به دلیل سفر زیارتی کربلا یا مسائل خانوادگی و شغلی در جلسات اخیر حضور نداشته‌اند، گفت: این غیبت‌ها طبیعی است و در طول سال برای هر فردی ممکن است چنین مشکلاتی پیش بیاید.

حیدریان ادامه داد: سه جلسه اخیر شورا به طور مشخص توسط فرمانداری لغو شد که دلیل آن تقارن با هفته دولت بود. همچنین جلسه نخست همزمان با ایام اربعین و برنامه‌های مربوط به زائران قرار داشت که فضای خاصی را در شهر ایجاد کرده بود. جلسه امروز نیز به دلیل مرخصی برخی اعضا به حد نصاب نرسید.

سخنگوی شورای شهر با این حال تأکید کرد: روند انتخاب شهردار به درازا نکشیده و برخلاف برخی تصورات، امور شهرداری متوقف نشده است. بنده شخصاً با سرپرست شهرداری، مهندس اعتصاب، گفت‌وگو داشته‌ام و ایشان تأکید کردند که در پیگیری موضوعات عمرانی و مسائل شهری هیچ خللی وارد نشده و کارها به خوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه لوایح و نامه‌های مردمی نیز در جلسات گذشته شورا بررسی و پیگیری شده است، افزود: ساختار شورا وظیفه قانونی خود را به درستی انجام داده و در این زمینه عقب‌ماندگی وجود ندارد.

حیدریان درباره انتخاب شهردار آینده کرمانشاه نیز گفت: در خصوص برخی افراد برای تصدی این مسئولیت نام‌هایی به صورت جسته‌گریخته مطرح شده اما هنوز ارزیابی دقیق و تبادل نظر رسمی در صحن شورا صورت نگرفته است. انتخاب شهردار نیازمند جمع‌بندی نهایی اکثریت و اقلیت اعضا است و امیدواریم به‌زودی این فرآیند طی شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس شورا و آغاز روند رسمی انتخاب شهردار، کرمانشاه بتواند هرچه سریع‌تر از بلاتکلیفی خارج شود و خدمات مؤثرتری به شهروندان ارائه شود.

تشکیل منظم جلسات مطالبه مردم از اعضای شورای شهر کرمانشاه

شورای اسلامی شهر کرمانشاه در هفته‌های اخیر به دلیل غیبت‌های مکرر برخی اعضا در شرایطی از بلاتکلیفی قرار گرفته که موضوعات حیاتی همچون انتخاب هیأت رئیسه و شهردار، معطل مانده و این وضعیت نارضایتی جدی مردم را به دنبال داشته است. تشکیل نشدن جلسات رسمی شورا موجب توقف تصمیمات کلان شهری و کند شدن روند توسعه کرمانشاه شده؛ شهری که بیش از نیمی از جمعیت استان را در خود جای داده و به مدیریتی مقتدر و تصمیم‌گیر نیازمند است.

مردم کرمانشاه از اعضای شورا مطالبه دارند با کنار گذاشتن اختلافات و شخصی‌گرایی، به رسالت اصلی خود یعنی خدمت به مردم بازگردند. استمرار این وضعیت، نه تنها حقوق شهروندان را تضییع می‌کند بلکه اعتماد عمومی به نهاد شورا را نیز خدشه‌دار خواهد ساخت. امروز کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و حضور فعال اعضا در جلسات است تا تکلیف انتخاب هیأت رئیسه و شهردار مشخص شده و مسیر خدمت‌رسانی و توسعه شهری دوباره در ریل صحیح خود قرار گیرد.