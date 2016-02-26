حماسه حضور در کهگیلویه و بویراحمد جاری شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اینجا در کهگیلویه و بویراحمد در آفتابی ترین روز سال، امروز خورشید بر شانه هزاران مردم عاشقی طلوع کرده است که همچون دنا پرصلابت و همچون بشار زلال و پاک جاری شده اند و به دریای بیکران شور و شعور پیوسته اند.

مردمی که هنوز طلیعه خورشید برنیامده در صف های طولانی چشم به راهند که با یک رای خود حماسه ای دیگر در تاریخ سراسر غیرت و شجاعت این دیار رقم بزنند.

آمده اند تا در صف اول مشارکت همچنان پیشتاز بوده و فردایی روشنتر را برای خود و فرزندان سرزمین آریوبرزن و بلوطهای هزارساله به ارمغان آورند.

استان کهگیلویه وبویراحمد همواره در تاریخ خود دلاوریها و رشادتهای فراوانی را به یادگار گذاشته است. ستیز با ظلم و جور و آزادگی و ایمان و غیرت نشان مردمانی است که در هشت سال دفاع مقدس عاشقانه از دیار و کیان سرزمینشان دفاع کردند.

مردمانی که همواره در دوره های مختلف انتخابات مشارکت حداکثری داشته و در این خصوص در کشور مقام نخست را دارند. کهگیلویه و بویراحمد دارای۷۰۰ هزار نفر جمعیت بوده که از این تعداد ۵۱۷هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

میزان مشارکت در همه انتخابات استان حداکثری بوده و در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی که اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد نیز میزان این مشارکت ۹۳.۴۳ درصد بود.

در نخستین دوره این انتخابات دو نماینده از استان به مجلس راه یافتند که در حوزه انتخابیه "بویراحمد و دنا" محمود قائمی سمنانی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس با ۱۹ هزار و ۹۹۹ رای و بهرام تاجگردون با ۲۲ هزار و ۱۴۹ رای از حوزه "کهگیلویه و گچساران" راهی مجلس شدند.

در دومین دوره انتخابات مجلس که فروردین ماه سال ۱۳۶۳ برگزار شد، میزان مشارکت مردم استان ۷۸.۸۷ درصد بوده که در این دوره مرحوم "سید نورمحمد محمودیان" با کسب ۲۲ هزار و ۸۱۴ رأی در مرحله اول انتخابات به عنوان نماینده بویراحمد و دنا در مجلس انتخاب شد و از حوزه انتخابیه کهگیلویه و گچساران نیز "حسنعلی نجفی رهنانی" با ۳۶هزار و۶۳۱ رای در مرحله دوم انتخابات به مجلس راه یافت.

میزان مشارکت مردم استان در انتخابات دوره سوم مجلس که فروردین ۱۳۶۷ برگزار شد ۸۴.۹۳ درصد بود که در این دوره نیز همچون دوره قبل از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا مرحوم "نور محمد محمودیان" با ۳۱ هزار و ۲۹۶ رای و بهرام تاجگردون از حوزه انتخابیه کهگیلویه و گچساران با ۴۲ هزار و ۵۹۴ رای به مجلس راه یافتند.

دوره چهارم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان در فرودین ۱۳۷۱ برگزار شد و میزان مشارکت مردمی در این انتخابات ۸۶.۶۲ درصد بود.

در این دوره از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا سید مسعود حسینی با ۲۵ هزار و ۵۳۹ رای و از حوزه انتخابیه کهگیلویه و گچساران سید محمد موحد با ۵۷ هزار و ۸۴۲ رای راهی مجلس شدند.

در دوره پنجم که در اسفند ۱۳۷۴ با مشارکت ۹۶.۱۶ درصد برگزار شد از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا "سید باقر موسوی" با ۵۸ هزار و ۴۵۲ رای و در حوزه انتخابیه کهگیلویه و گچساران "سیدمحمد موحد" با ۵۰ هزار و ۸۵۲ رای بعنوان نمایندگان این دو حوزه استان انتخاب شدند.

در دور ششم این استان بیشترین آمار مشارکت در دوره های مختلف را داشته و در این دوره که در بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد، میزان مشارکت ۹۶.۵۱ درصد بوده است که از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا "سید باقر موسوی" با ۶۱ هزار و ۶۱۷ رای و در حوزه انتخابیه کهگیلویه و گچساران سیدمحمد موحد برای سومین بار با ۵۰ هزار و ۸۵۲ رای انتخاب و به بهارستان راه یافتند.

در هفتمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان گچساران از حوزه انتخابیه کهگیلویه جدا و استان کهگیلویه وبویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه "گچساران و باشت"، "کهگیلویه و بهمئی" و "بویراحمد و دنا "شد.

در این دوره میزان مشارکت مردم استان ۸۹.۸۱ درصد بوده که در این دوره "ستارهدایتخواه" با ۷۸هزار و ۱۵۵ رای به عنوان نماینده بویراحمد و دنا، در حوزه انتخابیه گچساران و باشت مرحوم "محمدعلی نبی‌زاده" با ۲۰ هزار و ۹۶۲ رای به مجلس راه یافت اما هنوز دو سال از حضور وی در مجلس نگذشته بود که براثر بیماری دارفانی را وداع گفت و "علی‌مراد جعفری" در انتخابات میان دوره‌ای مجلس بعنوان نماینده این حوزه انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه کهگیلویه و بهمئی نیز محمد موحد برای چهارمین بار با ۵۳ هزار و ۱۰ رای راهی مجلس شد.

در انتخابات مجلس در دوره هشتم که اسفند ۱۳۸۶ برگزار شد، استان کهگیلویه و بویراحمد بامیزان مشارکت ۸۷.۵۹ درصدی در انتخابات شرکت کردند که در این دوره "ستار هدایتخواه" با کسب ۸۱ هزار و ۸۶۷ رای برای دومین بارانتخاب و در حوزه انتخابیه گچساران و باشت "سید قدرت حسینی بحرینی" با ۳۳ هزار و ۶۴ رای و در حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده "سید علی‌محمد بزرگواری" با ۴۲هزار و ۷۹۵ رأی به مجلس راه یافتند.

در نهمین دوره انتخابات مجلس که در اسفند سال ۱۳۹۰ برگزار شد، میزان مشارکت مردم استان ۸۹.۹۶ درصد بوده که در این دوره "غلام‌محمد زارعی" از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا با کسب ۸۰ هزار و ۵۶۴ رای، "غلام‌رضا تاجگردون" از حوزه انتخابیه گچساران و باشت با ۳۴ هزار و ۹۷۶ رای و در حوزه انتخابیه کهگیلویه، لنده، چرام و بهمئی "سیدعلی محمد بزرگواری" با کسب ۶۲ هزار و ۴۸۵ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

امروز در هفتم اسفندماه ۱۳۹۴ نیز مردم ولایت مدار و غیور کهگیلویه و بویراحمد از پیر و جوان آمده اند تا برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار استان رقم زده و نقشی زیبا از حضور و شعور از خود به یادگار بگذارند. نقشی که آبادانی و پیشرفت و توسعه را برای استان و کشور به همراه دارد.