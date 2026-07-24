به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمد اکبرزاده در خطبه نمازجمعه این هفته که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: آمریکا در طول تاریخ هیچ وقت به تعهدات خود پایبند نبوده و از کودتای ۲۸ مرداد، سرنگونی دولت دکتر مصدق گرفته تا بی اعتنایی به تعهدات پس از آزادی گروگان‌های لانه جاسوسی و خلف وعده در قراردادهای نفتی بیانگر این امر است.

وی افزود: شهید رییسی تاکید داشت که « با آمریکا نمی‌شود مذاکره داشت» و سرنوشت برجام نمونه بارز بدعهدی آمریکا است که پس از اینکه دولت‌های پیشین سال‌ها زمان خود را صرف مذاکرات کردند، اما آمریکا به راحتی از توافق خارج شد و تحریم‌های ظالمانه را بر ملت ایران تحمیل کرد.

امام جمعه موقت شیروان گفت: موشک باران‌های آمریکا در جنگ‌های اخیر به همراه تحریم‌های ظالمانه همه بیانگر بدعهدی آمریکا است.

حجت‌الاسلام اکبرزاده بیان کرد: تجربه ثابت کرده صلح با دولت استثمارگر و بدعهدی چون آمریکا تکرار چرخه باطل توافق و نقض پیمان است و دشمن با هر توافقی به دنبال تنفس دوباره برای حمله مجدد است که این روند جز خسارت نتیجه‌ای برای ملت ایران نداشته و ندارد.

امام جمعه موقت شیروان با اشاره به بیانات رهبر شهید ادامه داد: طبق فرمایشات رهبر شهید مذاکره با آمریکا به دلیل بدعهدی ذاتی و عدم پایبندی به تعهدات راهگشا نیست و تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا اتکا به قدرت درون و پاسخ قاطعانه است.

وی با اشاره به نقش حیاتی اقتدار موشکی و دفاعی کشور افزود: این امر حاصل تفکر شهید سلیمانی و امامین انقلاب است و جواب زور، زور است و جواب موشک، موشک است.

حجت‌الاسلام اکبرزاده در پایان با دعا برای عاقبت بخیر مدافعان کشور و ذلت دشمنان گفت: حفظ هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی ضروری است.