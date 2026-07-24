اسماعیلی: ریشه بسیاری از مشکلات معیشتی در سوءمدیریت داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبههای نماز جمعه این هفته قرچک، با اشاره به مسائل اقتصادی کشور، بر ضرورت اصلاح مدیریت داخلی و مقابله با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
وی که امام جمعه قرچک است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم، ناشی از بیتدبیری، ضعف در مدیریت و نظارتهای ناکارآمد است و برای بهبود شرایط، باید با رویکردی جهادی و دلسوزانه به اصلاح این روند پرداخت.
اسماعیلی با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی باید از سرچشمهها آغاز شود، افزود: دستگاههای نظارتی باید به جای تمرکز بر تخلفات خرد، با مفسدان کلان اقتصادی، شبکههای گرانفروشی و عوامل برهمزننده امنیت اقتصادی جامعه برخورد قاطع و مؤثر داشته باشند.
امام جمعه قرچک در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و مقاومت را راهبرد اصلی مقابله با جنگ ترکیبی دشمن دانست و خاطرنشان کرد: دشمن با ابزارهایی همچون تحریم و تحریف، به دنبال تضعیف امید و اعتماد مردم، بهویژه نسل جوان است، اما حضور آگاهانه مردم در صحنه، این محاسبات را ناکام گذاشته است.
وی همچنین نماز جمعه را پایگاهی برای تقویت ارتباط مردم و حاکمیت توصیف کرد و گفت: این نهاد عبادی ـ سیاسی باید به دور از نگاههای جناحی، در مسیر تقویت وحدت، تبیین مسائل روز و حل مشکلات عمومی جامعه ایفای نقش کند.
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