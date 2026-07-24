به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج با اشاره به گلایه‌های شدید مردم نسبت به عملکرد برخی نهادها گفت: در هفته‌های اخیر شاهد فشار مضاعف بر مردم هستیم؛ از یک سو با گرمای طاقت‌فرسای منطقه مواجهیم و از سوی دیگر، بی‌توجهی به زیرساخت‌های آب آشامیدنی و عدم برخورد با تخلفات و انشعابات غیرمجاز، امان مردم را بریده است.

وی افزود: اگر قرار است با انشعاب غیرمجاز یا آبیاری باغات از آب شرب برخورد شود، مسئولان موظف به اقدام قاطع هستند.

وی ادامه داد: در دمایی که به ۶۰ درجه می‌رسد، مردم بدون آب چگونه طاقت بیاورند؟ حتی اضافه کردن موتورهای آب جدید هم بدون مدیریت صحیح و جلوگیری از تخلفات، دردی از مردم دوا نخواهد کرد.

امام جمعه فهرج در ادامه به خسارات سنگین بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: شخصاً از نزدیک شاهد بوده‌ام که قطعی‌های ۷ تا ۸ ساعته برق موتورپمپ‌ها در فصل باردهی خرما، باعث از بین رفتن محصول و ثمره یک سال تلاش کشاورزان شده است و مسئولان اداره برق باید پاسخگو باشند؛ چرا تدبیری اتخاذ نمی‌شود که این قطعی‌ها به قیمت نابودی سرمایه مردم تمام نشود؟ این وضعیت نگران‌کننده است و کشاورز درمانده، فریادش را به کجا ببرد؟

قربانی‌نژاد، در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت درمانی شهرستان را غیرقابل قبول خواند و گفت: علی‌رغم حمایت‌های همیشگی از کادر درمان، پذیرفتنی نیست که در بیمارستان شهرستان هر دو آمبولانس خراب باشند، زیرا وقتی تصادفی رخ می‌دهد و جان جوانی در خطر است، نبود آمبولانس بازی با جان مردم است.

وی همچنین از نبود داروخانه شبانه‌روزی در شهرستان فهرج انتقاد کرد و گفت: مجوز صادر شده اما به هر بهانه‌ای داروخانه باز نمی‌شود و مردم در نیمه‌شب برای تهیه یک قرص یا داروی ضروری با بن‌بست مواجه می‌شوند که مدیریت بیمارستان با حیات مردم گره خورده و نباید با بی‌تدبیری، جان شهروندان را به خطر انداخت.

امام جمعه فهرج با اشاره به در پیش‌رو بودن اربعین حسینی، زیارت اربعین را از علامات مؤمن برشمرد و گفت: این راهپیمایی عظیم، بزرگترین اجتماع جهانی و دارای پیامی سیاسی و اعتقادی است که اربعین لرزه بر اندام دشمنان می‌اندازد و باید با شوق و معرفت در این مسیر گام برداشت.

قربانی‌نژاد، در پایان ضمن گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور و عملیات مرصاد، بر تداوم خون‌خواهی از خون شهدای جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: انتقاد و مطالبه‌گری حق مردم است، اما نباید اجازه داد دشمن از این مطالبات برای ایجاد دو قطبی‌های کذب سوءاستفاده کند.