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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

بی‌تدبیری در مدیریت آب و برق، سرمایه کشاورزان فهرج را نابود کرده است

بی‌تدبیری در مدیریت آب و برق، سرمایه کشاورزان فهرج را نابود کرده است

فهرج- امام جمعه فهرج با انتقاد شدید از وضعیت خدمات‌رسانی در این شهرستان گفت: بی‌تدبیری در مدیریت منابع آب و قطعی‌های مکرر برق، زندگی مردم را مختل و سرمایه کشاورزان را نابود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج با اشاره به گلایه‌های شدید مردم نسبت به عملکرد برخی نهادها گفت: در هفته‌های اخیر شاهد فشار مضاعف بر مردم هستیم؛ از یک سو با گرمای طاقت‌فرسای منطقه مواجهیم و از سوی دیگر، بی‌توجهی به زیرساخت‌های آب آشامیدنی و عدم برخورد با تخلفات و انشعابات غیرمجاز، امان مردم را بریده است.

وی افزود: اگر قرار است با انشعاب غیرمجاز یا آبیاری باغات از آب شرب برخورد شود، مسئولان موظف به اقدام قاطع هستند.

وی ادامه داد: در دمایی که به ۶۰ درجه می‌رسد، مردم بدون آب چگونه طاقت بیاورند؟ حتی اضافه کردن موتورهای آب جدید هم بدون مدیریت صحیح و جلوگیری از تخلفات، دردی از مردم دوا نخواهد کرد.

امام جمعه فهرج در ادامه به خسارات سنگین بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: شخصاً از نزدیک شاهد بوده‌ام که قطعی‌های ۷ تا ۸ ساعته برق موتورپمپ‌ها در فصل باردهی خرما، باعث از بین رفتن محصول و ثمره یک سال تلاش کشاورزان شده است و مسئولان اداره برق باید پاسخگو باشند؛ چرا تدبیری اتخاذ نمی‌شود که این قطعی‌ها به قیمت نابودی سرمایه مردم تمام نشود؟ این وضعیت نگران‌کننده است و کشاورز درمانده، فریادش را به کجا ببرد؟

قربانی‌نژاد، در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت درمانی شهرستان را غیرقابل قبول خواند و گفت: علی‌رغم حمایت‌های همیشگی از کادر درمان، پذیرفتنی نیست که در بیمارستان شهرستان هر دو آمبولانس خراب باشند، زیرا وقتی تصادفی رخ می‌دهد و جان جوانی در خطر است، نبود آمبولانس بازی با جان مردم است.

وی همچنین از نبود داروخانه شبانه‌روزی در شهرستان فهرج انتقاد کرد و گفت: مجوز صادر شده اما به هر بهانه‌ای داروخانه باز نمی‌شود و مردم در نیمه‌شب برای تهیه یک قرص یا داروی ضروری با بن‌بست مواجه می‌شوند که مدیریت بیمارستان با حیات مردم گره خورده و نباید با بی‌تدبیری، جان شهروندان را به خطر انداخت.

امام جمعه فهرج با اشاره به در پیش‌رو بودن اربعین حسینی، زیارت اربعین را از علامات مؤمن برشمرد و گفت: این راهپیمایی عظیم، بزرگترین اجتماع جهانی و دارای پیامی سیاسی و اعتقادی است که اربعین لرزه بر اندام دشمنان می‌اندازد و باید با شوق و معرفت در این مسیر گام برداشت.

قربانی‌نژاد، در پایان ضمن گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور و عملیات مرصاد، بر تداوم خون‌خواهی از خون شهدای جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: انتقاد و مطالبه‌گری حق مردم است، اما نباید اجازه داد دشمن از این مطالبات برای ایجاد دو قطبی‌های کذب سوءاستفاده کند.

کد مطلب 6897686

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