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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

واحدهای آسیب‌ دیده تولیدی آذربایجان غربی به مدار فعالیت بازگردند

واحدهای آسیب‌ دیده تولیدی آذربایجان غربی به مدار فعالیت بازگردند

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: واحدهای آسیب‌دیده تولیدی از جنگ رمضان در استان باید هرچه زودتر به مدار فعالیت بازگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده استان با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران در قبال مردم و فعالان اقتصادی، گفت: از نخستین روزهای وقوع جنگ، در کنار خانواده‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب دیده حضور داشته و پیگیری مسائل آنان را وظیفه خود می‌دانیم.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری‌ها باید با شدت، جدیت و بدون وقفه دنبال شود، افزود: برای رفع مشکلات موجود و تامین اعتبارات و حمایت‌های لازم، از ریاست جمهوری و همه دستگاه‌های ذی‌ربط مطالبه‌ گری جدی شده تا روند بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود و واحدهای آسیب‌دیده هرچه زودتر به مدار فعالیت بازگردند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه تأخیر در تعیین تکلیف برخی پرونده‌ها ناشی از شرایط جنگ بوده است، خاطرنشان کرد: در برابر مردم و صاحبان واحدهای آسیب‌دیده خود را مسئول می‌دانیم و از اینکه رسیدگی به برخی موضوعات با تأخیر همراه شده، احساس مسئولیت می‌کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هم‌افزایی و تلاش مضاعف، روند جبران خسارات و بازسازی را شتاب بخشند تا دغدغه آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

کد مطلب 6897676

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