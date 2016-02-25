تحرکات ویژه مشاور ضدایرانی/ مأموریت انتخاباتی اوباما برای رایس

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: «سوزان رایس»، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و نماینده سابق این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتخاذ مواضع ضد ایرانی مشهور است، طی ماه های اخیر تمرکز ویژه ای بر روی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان در ایران کرده است.

سوزان رایس ماه هاست به همراه مقامات ارشد امنیتی در تل آویو و واشنگتن، از جمله «جان برنان» رئیس سازمان سیا و «یوسی کوهن» رئیس سازمان موساد تمرکز ویژه ای بر روی انتخابات در ایران نموده و از سوی اوباما ماموریت یافته است تا ضمن اداره و مدیریت جنگ نرم در قبال انتخابات، تحلیل نهایی خود را از روند برگزاری انتخابات، مشارکت مردم و نتایج انتخابات به کاخ سفید ارائه دهد.

سوزان رایس مسئولیت هماهنگی جلسات مشترک دو ماهه اخیر سرویس های امنیتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال انتخابات ایران را بر عهده داشته است. او نتایج و خروجی این جلسات را به صورت محرمانه به کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا ارائه کرده است.

سوزان رایس در جلسه اخیر خود خطاب به کمیته اطلاعاتی آمریکا اظهار داشته است: سرویس اطلاعاتی اسرائیل ـ موساد ـ از ماه ها پیش بر روی دو انتخابات ایران تمرکز کرده است. یکی از نقاط ضعف اصلی ایالات متحده در رابطه با ایران، نداشتن اشراف اطلاعاتی است که یکی از دلایل اصلی آن، نداشتن سفارتخانه در تهران و کنسولگری در شهرهای دیگر ایران است ما در این مورد از دوستان انگلیسی و اسرائیلی خود کمک خواسته ایم و اقدامات موثری هم انجام شده است!

این اظهارات سوزان رایس نشان دهنده عملیات «نفوذ» و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال انتخابات اسفند ۹۴ است و چنانچه منابع آگاه اعلام کرده اند، در این خصوص تمرکز آمریکا و رژیم صهیونیستی بر هر دو انتخابات بوده است.

یوسی کوهن رییس جدید موساد

بنابر این گزارش، تلاش برای «تغییر حکومت جمهوری اسلامی ایران» و «نفوذ در ساختار سیاسی کشور» از اصلی ترین دغدغه های مطروحه در نشست های اخیر سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. روسای سازمان های سیا و موساد مدعی شده اند که هم اکنون زمان بهره گیری از فرصت های مدنظر آنها در انتخابات در ایران است.

کوهن رئیس موساد در این باره گفته است: بگذارید برایتان مثالی بزنم. ما سال ها مالیات می دهیم تا در وقت بازنشستگی پول خوبی بگیریم. اطلاعات جمع می کنیم تا در وقت نیاز استفاده کنیم. الان همان وقت نیاز است.

سوزان رایس اما در این معادله نقشی تعیین کننده دارد. او در این باره صراحتا به اعضای کمیته مجلس سنای آمریکا گفته است: در جلسه ای که اخیرا در واشنگتن برگزار شد، نتایج فعالیت ها را به جان برنان رئیس سازمان سیا گزارش داده ایم. او گفته است که خود بر روند کار نظارت خواهد کرد. او همچنین گفته است که کنار نشستن در انتخابات ۲۶ فوریه (۷ اسفند) در ایران درست نیست. ایران سال هاست تمرکز ما را در خاورمیانه بر هم زده است و ما باید برای مقابله با نفوذ ایران، فعالانه در انتخابات ایران ورود کنیم.

با این حال باراک اوباما به سوزان رایس ماموریت داده است تا خود بر روند کار برنان و کوهن و دیگر مقامات دستگاه های امنیتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی نظارت داشته باشد و نتایج فعالیت های خود را پس از انتخابات به کاخ سفید ارائه نماید. لازم به ذکر است که سوزان رایس در جریان مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ نیز نقش پررنگی در پشت پرده این مذاکرات ایفا می کرد.

جان برنان رییس سازمان سیا

از سویی؛ روزنامه صهیونیستی هاآرتص، به روایت بخش دیگری از همکاری های اخیر روسای سازمان های جاسوسی موساد و سیا در خصوص انتخابات ایران پرداخته و از سفر مخفیانه یوسی کوهن رئیس جدید موساد به واشنگتن و دیدار او با جان برنان رئیس سازمان سیا خبر داده بود.

کوهن همچنین در این سفر با سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا و چند تن از اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان گفت و گو کرده است. موضوع اصلی این دیدارها، توافقات امنیتی اسرائیل و آمریکا، درباره امنیت اسرائیل و خطر ایران بوده است.

این جلسات با نظارت سوزان رایس و به میزبانی «وادات» صورت گرفته است. وادات، نام اختصاری سازمان همکاری و اقدام مشترک سیاسی ـ امنیتی موساد است.

لازم به ذکر است؛ به واسطه برنامه ریزی های انجام شده، در فرآیند انتخابات اسفند ۹۴، انگلیس و آمریکا به نوعی تغییر پست داده و انگلیسی ها بر خلاف همیشه عیان تر بازی کرده و آمریکایی ها که پیش از این رو بازی می کردند در ظاهر سکوت کرده اند، سکوتی که در پس آن نقشه های شومی ـ چنانچه ذکر شد ـ پنهان شده و در جریان است و این بازی نه تنها پس از برگزاری انتخابات متوقف نمی شود، بلکه وارد فاز تازه ای خواهد شد که مقابله با آن نیازمند هوشمندی، همدلی و ایستادگی بر سر آرمانها و اهداف نظام و انقلاب اسلامی است.