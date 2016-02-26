خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: همزمان با اقصی نقاط کشور، شهرستان‌های استان البرز نیز مملو از شور انتخاباتی و نوای لبیک یا خامنه ای است و مردم این دیار از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی در پای صندوق‌های رأی حاضر شده‌اند تا با انتخاب افراد اصلح به دشمنان بفهمانند که تا پای جان از آرمان امام راحل (ره) و شهدا دفاع می‌کنند و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را با جان و دل می‌پذیرند.

مردم البرز از لحظات آغاز رأی گیری حضور پررنگی در شعب اخذ رأی داشته‌اند به طوری که اخبار و تصاویر این حضور گسترده لحظه به لحظه از تمام شهرستان‌ها و بخش‌های استان مخابره می‌شود.

روایت دوقلوها و پیرمردی که با وضو پای صندوق رای حاضر شد

در شهرستان فردیس مردم صف‌های طولانی تشکیل داده‌اند و روز خود را با حضور در شعب اخذ رای آغاز کرده‌اند، آنچنان که پیرمردی با عصا در لحظه ورودش به صف می‌گفت: من صبح نیت قربت الی الله کردم و با وضو پای صندوق آمده‌ام.

در گوشه‌ای دیگر از این صف طویل خانمی بچه به بغل ایستاده بود و در جواب خانم مسنی که می‌گفت چرا بچه را به همسرت نسپردی؟ با دست به صف آقایان اشاره کرد در آنجا هم کودکی با لباس و چهره مشابه در آغوش پدرش بود، خانم جوان گفت: دو قلوهایمان را با خود به اینجا آوردیم تا از الان حس مسئولیت را یاد بگیرند و بدانند که در تعیین سرنوشت خود و کشورشان نقش دارند و باید از این فرصت برای اعتلای ایران اسلامی استفاده کنند.

صندوق‌های سیار در روستاهای صعب العبور طالقان دایر شد

از منطقه دارالمومنین شهرستان طالقان نیز خبرهای حاکی از آن است که پیش از باز شدن شعب در برخی مناطق، مردم جلو در صف بسته بودند و از ساعات اولیه صبح تاکنون شعب مذکور لحظه‌ای خالی از جمعیت نشده است.

طالقان به دلیلی وسعت منطقه و وجود مناطق صعب العبور احتیاج به شعب سیار نیز داشت که با تدبیر دست اندرکاران ستاد انتخابات، ماموران اخذ رای در برخی روستاهای منطقه حاضر شدند تا روستاییان همیشه در صحنه در انجام این فریضه الهی از سایر البرز نشینان عقب نمانند.

۱۷ همرزم دفاع مقدس در اشتهارد باهم رای دادند / رمز انتخابات مثل همیشه «یاعلی» است

در شهرستان اشتهارد نیز همزمان با گشوده شدن درها، شعب مملو از جمعیت شده است به گونه‌ای که پیش بینی می‌شود هر نفر حدود نیم تا یک ساعت در صف‌ها باید منتظر باشند.

یکی از یادگاران جنگ در شعبه اخذ رای اشتهارد و در صف طولانی مقابلش از اتفاق دیشب گفت که طی تماس تلفنی با سایر همرزمانش با گویش مخصوص بی سیمچی ها گفته: «بچه ها فردا باید بزنیم به خط شعب، زود بیاید تا انگشت رنگیمون رو بکنیم تو چشم دشمنا، رمز فردا مثل همیشه یا علی»

بعد متوجه شدیم که حدود ۱۷ نفر پشت سر و جلو این دلاور در صف، دوستان و همرزمان دوران دفاع مقدس هستند.

سرانگشت مردم ساوجبلاغ و آسارا رنگ اتحاد و همدلی به خود گرفت

مردم ساوجبلاغ نیز در هشتگرد قدیم و جدید، چهارباغ و چندار از ساعت هفت صبح در شعب حاضر شدند تا بار دیگر پشتیبانی خود از ولایت فقیه را به اثبات برسانند.

مردم نظرآباد نیز امروز همانند ادوار گذشته نشان دادند که همواره پشتیبان ولایت فقیه و نظام شکوهمند اسلامی ایران هستند.

شعب اخذ رای در بخش آسارای شهر کرج نیز از سایر نقاط استان عقب نماند و سرانگشتان خیلی‌ها در همین ساعات اولیه رنگ اتحاد و همدلی به خود گرفت، رسیدن به صندوق و انداختن رای برای جمعیت حاضر بین یک ربع تا نیم ساعت زمان می‌برد و البته رفته رفته به تعداد جمعیت حاضر در صف‌ها افزوده می‌شود.

کمالشهری ها باز هم حماسه آفریدند

فاصله کمالشهر تا مرکز استان البرز کلان‌شهر کرج، به اندازه عرض یک اتوبان است و شعب شلوغ اخذ رای در این منطقه نشان می‌دهد که اینجا نیز همانند گوشه گوشه ایران اسلامی امروز یکدل و یکصدا پای صندوق‌های رای هستند.

مرد جوانی در صف می‌گفت: من رای میدم تا در سرنوشت کشورم سهیم باشم و امیدوارم فردی که از این منطقه به مجلس راه پیدا می‌کند به وعده‌های خود عمل کرده و آینده‌ای خوب برای من و فرزندانم رقم بزند.

وقتی شناسنامه‌ها از مُهر حضور رنگین می‌شود

لازم به ذکر است؛ هنوز ساعات چندانی از آغاز رأی گیری نگذشته و این رویداد حماسی همچنان ادامه دارد، لحظه به لحظه بر جمعیت حاضر در شعب افزوده می‌شود.

تمام مردم آمده‌اند، از تمام اقشار، برخی رای اولی اند و برخی‌ها انقدر شناسنامه‌هایشان مُهر حضور خورده که دیگر جای چندانی ندارد، برخی تحصیلکرده و دانشگاه رفته‌اند و برخی کم سواد؛ اما همگی می‌خواهند با حضور در کنار هم پای صندوق‌های رای نشان دهند که ایرانیان از هر قوم، گروه و سلیقه‌ای یکدل هستند و تا ابد پای آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌ایستند.