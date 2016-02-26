به گزارش خبرنگار مهر، با شروع رسمی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ازابتدایی ترین دقایق آغاز رای گیری در حوزه‌های انتخابیه این استان به ویژه در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، شاهد حضور پر شور مردم مومن، خداجو و انقلابی خراسان شمالی در پای صندوق‌های رای و مسیرهای منتهی به مراکز رای گیری هستیم.

گزارش خبرنگاران مهر از سایر حوزه‌های انتخابیه بجنورد، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم و همچنین حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های اسفراین و شیروان، حاکی از این است که مردم اعم از زن و مرد، پیرو جوان، رای اولی و کسانی که چندین دوره در انتخابات‌های سرنوشت ساز شرکت کرده‌اند؛ در سطح شهرها، بخش‌ها و روستاها به سمت شعب اخذ رای در حرکتند و جمعی نیز در مقابل شعب اخذ رای به انتظار ایستاده‌اند تا رای خود را به صندوق بیندازند.

در حوزه‌های انتخابیه بجنورد مردم با نظم خاصی در صف‌های شعب اخذ رای آماده‌اند تا با انجام مراحل ثبت نام و گرفتن برگ‌های آرا، اسامی نامزدهای منتخب خود را به صندوق آرا بیندازند.

حضور خواهران و برادران اهل سنت نیز در پای صندوق های رای نشان از همدلی و همراهی آنان در تمامی صحنه های انقلاب به ویژه شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دارد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت هشت صبح امروز جمعه هفتم اسفند ماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و تا ساعت ۱۸ امروز ادامه دارد.

۴۲ نامزد انتخابات مجلس دهم و سه نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان شمالی برای کسب به ترتیب چهار و یک کرسی با یکدیگر رقابت کردند و امروز برای اعلام نتایج پیروزی و کسب موفقیت خود چشم به آرای مردم دوخته‌اند.

راهیابی هریک از نمایندگان در انتخابات مرحله اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منوط به کسب بیش از ۲۰ درصد کل آرا و در مرحله دوم با کسب اکثریت آرا خواهد بود.

از جمعیت ۹۲۸ هزاری نفری خراسان شمالی، ۶۲۴ هزار و ۳۰۰ نفر واجد شرایط رای دادن هستند و می‌توانند با حضور در پای صندوق‌های رای چهارنماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی را راهی بهارستان و یک نماینده را راهی مجلس خبرگان رهبری کنند.

برای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در خراسان شمالی ۸۲۵ شعبه اخذ رای اختصاص داده شده است.

براساس اعلام مسئولین ستاد انتخابات استان، هم اکنون کار رای گیری در ۳۶۷ شعبه اخذ رای ثابت و ۱۵۲ شعبه اخذ رای سیار در حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان و گرمه و جاجرم، ۷۵ شعبه اخذرای ثابت و ۶۰ شعبه سیار در حوزه انتخابیه شیروان و ۶۲ حوزه اخذ رای ثابت و ۵۵ حوزه اخذ رای سیار در حوزه انتخابیه اسفراین آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و ۹۲۹ هزار نفر جمعیت دارای چهار کرسی ثابت و یک کرسی مشترک در مجلس شورای اسلامی و یک کرسی ثابت در مجلس خبرگان رهبری است.