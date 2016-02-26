به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالحسین حسینی در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به برگزاری انتخابات باشکوه هفتم اسفند در کشور، اظهار داشت: اگر شرکت نکنیم به وظیفه شرعی عمل نکردهایم و دشمن هم شاد میشود و اگر از حق خود هم استفاده نکنیم دیگران حق ما را ضایع میکنند.
امام جمعه موقت عسلویه بر انتخاب اصلح تاکید کرد و ادامه داد: باید تلاش کنیم تا از بین تایید شدهها فرد اصلح را انتخاب کنیم؛ این تصور که همه تایید شدهاند و فرقی نمیکند که به چه کسی رای دهیم، غلط است.
وی با بیان اینکه حجت شرعی رای به فرد اصلح دادن است، اضافه کرد: اگر بر مبنای اینکه یک نفر اقوام یا دوست یا همشهری یا همکار است، به کسی رای بدهیم اشتباه است.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به اینکه نامزدها در دو جبهه حق یا باطل هستند و راه میانهای نیست، بیان کرد: افرادی ممکن است از کاروان انقلاب جا بمانند و ریزش کنند که آنها باطل هستند؛ خواص باید حواسشان باشد به خاطر قدرت و حب جاه و مقام یا حب فرزند از کاروان انقلاب جا نمانند و خط انحرافی بروند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید از ادبیات دشمن استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها متذکر شدهاند که به الفاظ و ادبیات دشمن توجه نکنیم و آنرا تکرار نکنیم.
امام جمعه موقت عسلویه با اشاره به اینکه دشمن در قالب ادبیات خود میخواهد ارزشها را از ما بگیرد، گفت: اینکه بحث تندرو و کندرو را مطرح می کند، دنبال اهداف خود است؛ راه اسلام راه وسط است و حد وسط در مقابل انحراف است. دشمن حزب الهیها را تندرو میداند در حالی که تندرفتن در مسیر انقلاب چیز بدی نیست.
کاندیداها و هوادارانشان حرکت تفرقهآمیز نکنند
حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان به اهمیت انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات دارای پیامهای بزرگی است که باید همه مردم در این انتخابات مهم و سرونوشتساز شرکت کنند.
امام جمعه برازجان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم نجفآباد، بیان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نباید از ادبیات دشمن استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در انتخابات باید با بصیرت رفتار کنیم، حضور در انتخابات یک تکلیف الهی است و همه مردم باید مشارکت جدی در این عرصه داشته باشند.
حجتالاسلام مصلح در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مراقبت در زمینه نفوذ دشمن، اضافه کرد: مردم تلاش کنند در اولین فرصت در انتخابات حضور یابند و رای خود را به صندوق بیاندازند.
وی با تقدیر از نامزدها و طرفداران آنها که در ایام تبلیغات قوانین را رعایت کردند، افزود: پس از انتخابات نیز همه کاندیداها و هواداران آنها باید آرامش را رعایت کنند و حرکات تفرقهافکنانه نکنند.
تلاش دشمن برای ایجاد دودستگی
حجتالاسلام موسی کمالی در خطبههای امروز نماز جمعه خارگ با تاکید بر اینکه ترویج دین باید در اولویت باشد، گفت: به فرموده حضرت محمد(ص) باید نسبت به دین تعصب داشته باشیم و خداوند برای همه بشریت دین اسلام را میخواهد.
امام جمعه خارگ اظهار داشت: همانگونه که پیامبر اسلام حساسیت بسیار زیادی در حوزه دین داشت و در این راه جان میداد، ما هم باید در حفظ و ترویج دین بکوشیم و ببینیم پیامبر چه روش و سیرهای را در پیش گرفته بود ما هم همان سبک را در پیش بگیریم.
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث نفوذ است، اضافه کرد: افرادی که در خط انقلاب هستند باید در این زمینه روشنگری کنند و جواب دشمن را بدهند.
حجتالاسلام کمالی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد دو دستگی در بین ملت ایران اسلامی، بیان کرد: دشمن از تعابیر میانه رو و تندرو استفاده میکند و باید در راه دشمن تندرو باشیم.
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