به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوذر شاد در خطبه‌های نمازجمعه برازجان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمد صارمی و روز خبرنگار، اظهار کرد: سالروز شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، فرصتی برای تجلیل از مجاهدان و فعالان خط مقدم جبهه اطلاع رسانی است.

وی ادامه داد: روز خبرنگار مجالی است تا مسئولان و متولیان امر بیش از پیش متوجه دغدغه‌ها و مشکلات جامعه خبرنگاری شوند و در صدد رفع آن تلاش روز افزون نمایند چراکه یکی از جلوه‌های مظلومیت خبرنگاران این است که هیچ گاه برای خود قلم نزدند و همواره دغدغه مردم را داشته و دارند.

خطیب نماز جمعه برازجان با اشاره به وظیفه شناسی خبرنگاران، افزود: خبرنگاران با ثبت و ضبط رویدادها نه تنها در خط مقدم اطلاع‌رسانی قرار دارند بلکه وظیفه سنگین آگاهی‌بخشی، روشنگری و روایت حقیقت را بر دوش می‌کشند.

وی ادامه داد: همه ما شاهد بودیم که در روزهای جنگ ۱۲ روزه که بسیاری از شهرها و اصناف تعطیل بودند خبرنگاران شبانه روز برای اطلاع رسانی مردم کوشیدند لذا مسئولان باید با پیگیری و حل و فصل امورات آنان، از خدماتشان در عمل قدردانی کنند.

شاد با اشاره به عدم برخورداری خبرنگاران از امنیت شغلی پایدار، تاکید کرد: قراردادهای کوتاه‌مدت، عدم وجود بیمه شغلی و دستمزدهای پایین یک نوع ناامنی شغلی را به خبرنگاران تحمیل کرده که این وضعیت، توانایی خبرنگاران را برای تمرکز بر وظایف حرفه‌ای خود کاهش داده و آن‌ها را مجبور به پذیرش شرایط نامطلوب می‌کند بنابراین دولت و مجلس شورای اسلامی باید قوانینی را تصویب کنند که حقوق خبرنگاران را تضمین نماید.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و خبرنگار، تصریح کرد: تقدیم ۲۴۴ شهید خبرنگار در سالیان دفاع مقدس و ۱۲ شهید در جنگ ۱۲ روزه اخیر سندی آشکار از مجاهدت، صلابت، اخلاص و وظیفه شناسی این قشر جهادگر است و همچنان در ادامه حیات نورانی انقلاب اسلامی، در مواجه با امپراطوری رسانه‌ای دشمن، بمباران تبلیغاتی اش، در عصر انفجار اطلاعات، عرصه رسانه و خبرنگاری رزمنده می‌طلبد تا ان شاء الله با التزام به رهنمودهای امام خامنه ای عزیز در جبهه رسانه‌ای از خاکریز های انقلاب اسلامی صیانت کرده و سنگر نشینی نماید.

امام جمعه موقت برازجان اظهار کرد: علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص استفاده نکردن از ادبیات سیاسی دشمنان، ولی برخی از فعالان سیاسی و حتی عناصری که مسئولیت هم دارند در کنش گری های سیاسی خود از ادبیات سیاسی دشمن استفاده می‌کنند و جریان انقلابی را متهم به تندروی کرده که انگیزه آنان صرفاً تخطئه، تشفی و تقابل سیاسی است که اگاهانه یا نا آگاهانه با دشمنان انقلاب هم صدا شده اند و به فضا سازی های آنها کمک می‌کنند.

خطیب موقت نماز جمعه برازجان افزود: رهبری فرمودند که به دوستان و برادران خودمان در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر دولتی و مانند اینها تأکید می‌کنم از ادبیّات دشمن استفاده نکنید. دشمنان انقلاب از روز اوّل آمدند تعبیر ادبیّات تندرو و میانه‌رو را مطرح کردند؛ فلانی تندرو است، فلان جریان تندرو است، فلان جریان میانه‌رو است. آن روز، از همه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگوار بود؛ امروز هم از همه تندروتر، به نظر آنها این بنده‌ی حقیر هستم.

حجت الاسلام شاد ضمن تاکید نسبت به شناخت صحیح از ادبیات سیاسی دشمنان، ابراز داشت: از منظر رهبر فرزانه انقلاب، در جادّه، بعضی‌ها تندتر می‌روند و بعضی‌ها کندتر می‌روند. تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست؛ اما آنهایی که امروز در بیرون از مرزهای کشور میگویند تندرو، منظورشان کسانی است که در راه انقلاب مصمّم‌تر و پایدارترند حزب‌اللّهی‌ها را میگویند تندرو.

وی تاکید کرد: میانه‌رو کسی است که در مقابل آنها تسلیم باشد. در ادبیّات سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال اینها، معنای تندرو و میانه‌رو این است لذا باید مراقبت نمود که از ادبیات دشمنان استفاده نشود.