درخشش رنگین کمان قومیت ها در آذربایجان غربی با خلق حماسه ای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، شور و شوق انتخابات هفتم اسنفدماه در ارومیه در حالی به اوج خود رسیده است که گرمای حضور مردم در سرمای زمستان روزهای پرامید بهاری را با رنگین تر شدن رنگین کمان اقوام و ادیان در این دیار نوید می دهد.

شیعه و سنی، ارمنی و آشوری و کلدانی این بار در صفوف بهم فشرده و دوشادوش هم آمده اند تا ضمن اینکه در تعیین سرنوشت سیاسی سهیم باشند بلکه مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی بزنند و اتحاد را بار دیگر به جهانیان نشان دهند.

آذربایجان غربی یکی از استان هایی است که در کنار زندگی مسالمت آمیز شیعه و سنی اقلیت های دینی و قومی ارامنه و آشوری نیز با اتحاد و همدلی در آن زندگی می کنند و همه آنها در سالیان پس از انقلاب فعالیت های مربوط به دین خود را آزادانه انجام می دهند و به طور مستمر در عرصه های مختلف به خصوص انتخابات به نقش آفرینی پرداخته اند.

در این استان مردم از اقوام، پیروان ادیان و مذاهب مختلف بدون مشکل سال ها در کنار یکدیگر زندگی کرده و همواره وحدت، یکپارچگی و انسجام خود را در راستای آرمان های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظ کرده اند.

انتخابات نیز همواره بستری برای وحدت، حضور پرشور و مقابله با دسیسه های دشمنان نظام و اسلام در آذربایجان غربی بوده و ترک، کرد، فارس، ارمنی و آشوری در آن با حداکثر مشارکت شرکت کرده اند.

برای عمل به وظیفه در انتخابات شرکت کرده ام

سرگیز یکی از شهروندان آشوری که به همراه خانواده در دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شعب اخذ رای ویژه اقلیت های مذهبی ارومیه حاضر شده است افزود: شرکت در انتخابات حق هر شهروند ایرانی است و برای عمل به وظیفه در این انتخابات شرکت کرده ام.

وی با بیان اینکه من در انتخابات شرکت کرده و رای می دهم تا به دنیا ثابت کنم به رشد، توسعه و تعالی کشورم پایبند و معتقد هستم عنوان کرد: از نمایندگان راه یافته در این دوره از انتخابات نیز می خوام به تعهدات و وعده های خود عمل کنند.

سرگیز با اشاره به اینکه چشم دنیا امروز به سمت کشور نشانه رفته است گفت: بر خلاف تصور دشمنان نظام مبنی بر نبود آزادی اقلیت های مذهبی در ایران آمده ایم تا ثبات کنیم در کنار سایر شهروندان کشور نسبت به آینده سیاسی ایران حساس و سهیم هستیم.

انتخابات ایران پشتوانه مردمی قوی دارد

رئیس انجمن آشوریان ارومیه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای ویژه اقلیت های مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات در ایران پشتوانه مردمی قو دارد اظهارداشت: در این دوره از انتخابات شاهد حضور پرشور مردم به خصوص اقلیت های دینی هستیم که نشان از مردم سالاری دینی در ایران است.

استانلی سیونز با بیان اینکه بر خلاف تصویر سازی رسانه های بیگانه و معاند اقلیت های مذهبی در ارومیه و کشور حضوری چشمگیر در پای صندوق های رای دارند، به تحرکات دشمن برای کمرنگ جلوه کردن حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: ایادی استکبار جهانی به انحای مختلف به ویژه با استفاده از رسانه‌های جمعی برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم تلاش خواهند کرد و در این ارتباط به موضوع اقلیت‌های دینی هم اشاره خواهند کرد ولی این قبیل تحرکات و اقدامات در سست شدن اراده مردم هیچگونه تاثیری نخواهد داشت.

رئیس انجمن آشوریان ارومیه انتخابات مجلس را ظرفیت بزرگ برای تشریک مساعی و تحکیم مبانی وحدت کلمه در جامعه دانست و اظهار داشت: برای اینکه انتخابات مجلس به بهترین شکل ممکن برگزار شود باید اقشار مختلف جامعه با یکدیگر همکاری کنند.

۷ شعبه اخذ رای ویژه اقلیت های مذهبی در آذربایجان غربی دایر است

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی نیز در جریان بازدید از شعب اخذ رای ویژه اقلیت های مذهبی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر هفت شعبه ثابت اخذ رای در ارومیه و شهرستان سلماس ویژه اقلیت های دینی دایر شده است.

علیرضا رادفر با بیان اینکه از این تعداد شش صندوق اخذ رای در ارومیه و یک صندوق اخذ رای در سلماس دایر است گفت: در آذربایجان غربی که ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ نماینده مجلس دارد، همیشه در انتخابات ها هموطنان ارمنی و آشوری نیز برای انتخاب نماینده خود در پای صندوق های رای حاضر می شوند و هر کدام یک نفر را از بین کاندیداهای خود برمی گزینند.

وی ادامه داد: حضور چشمگیر اقلیت های مذهبی در پای صندوق رای قابل تحسین بوده و نشان دهنده احترام و زندگی مسالمت آمیز اقوام و ادیان در ایران و استان است.

حضور در انتخابات حق هر شهروند ایرانی است

کشیش کلیسای شرق آشور ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور در انتخابات حق هر شهروند ایرانی است گفت: اقلیت های مذهبی نیز همانند هر شهروند ایرانی حضور در انتخابات را حق قانونی خود دانسته و در این دوره نیز حضوری پرشور دارند.

داریاووش عزیزیان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شرکت در انتخابات کشور را بیمه می‌کند، گفت: حضور در پای صندوق‌های رأی متضمن موفقیت کشور در برابر هر نوع تفکر غلط و هجمه ای است.

وی افزود: مردم با حضور پرشور در انتخابات ثابت کرده اند تا چه اندازه کشورشان را دوست دارند و همچنین اقوام مختلف اعم از اقلیت‌های دینی و سایر قومیت‌ها در کنار دیگر هموطنان خود با شرکت در انتخابات علاقه مندی و وفاداری خود را به وطن و پایداری آن نشان می‌دهند.

عزیزیان ادامه داد: اگر قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی مختلف کشور حضور گسترده در انتخابات داشته باشند، تصویری شایسته از ایران در اختیار جهان قرار می‌گیرد که این امر را با صفوف به هم فشرده اقلیت های مذهبی در پای صندوق های رای می توان مشاهده کرد.

حضور قومیت ها در این دوره از انتخابات نیز رنگ و بوی دیگری به انتخابات این دوره در ارومیه و استان بخشیده است انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری فصل مهم سیاسی در نمایش مشارکت مردمی در تصمیم سازی ها، مظهر اقتدار ملی و نمایش قدرت نظام جمهوری اسلامی است.

یکی از این شهروندان سنی در خصوص حماسه حضور مردم در این دوره از انتخابات در حاشیه بازدید از سعب اخذ رای ارومیه گفت: انتخابات در جمهوری اسلامی برای آحاد مردم به حدی دارای اهمیت است که حتی ساکنان دورترین روستاها و نقاط عشایری استان نیز تمامی اخبار این حوزه را به دقت رصد می کنند.

عبدالقادر درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین انتظار مردم استان و ارومیه از نمایندگانی که می خواهند وارد مجلس شورای اسلامی شوند با توجه به مشکلات موجود، تلاش برای فراهم کردن زمینه توسعه و گسترش بیش از پیش استان در عرصه های مختلف است.

این دانشجوی دانشگاه آزاد ادامه داد:از آنجایی که دشمنان نظام با ترفندهای مختلف درصدد ایجاد تفرقه و اختلاف در میان ملت ایران هستند حضور پر رنگ اقشار مختلف مردم در این عرصه می تواند ضمن خنثی کردن نقشه شوم آنان سبب سربلندی و اقتدار بیش از پیش ایران اسلامی در جهان شود.

انتخابات آزمون ملت ایران است

امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز به خبرنگار مهر با بیان اینکه حاصل شرکت گسترده در انتخابات تشکیل مجلسی پویا و کارآمد است افزود: انتخابات آزمون دیگر ملت ایران است و باید این آزمون را به عنوان یک تکلیف و رسالت بزرگ بدانیم.

ملاعبدالقادر بیضاوی در خصوص حضور قومیت ها در این دوره از انتخابات گفت: شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و قانونی تمام شهروندان ایرانی است اقوام و قومیت ها نیز جزو شهروندان این کشور و استان سهم زیادی در تعیین سرنوشت سیاسی دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید با شرکت در انتخابات افراد توانمند و با کفایتی را به خانه ملت بفرستیم تا بتوانند به حل مشکلات جامعه بپردازند گفت: نامزدها هم مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید توان عمل به خواسته‌های مردم را داشته باشند.

بیضاوی با اشاره به اینکه بی تفاوتی به انتخابات زمینه ای برای سوء استفاده فرصت طلبان فراهم کرده و اجازه نمی‌دهد افراد اصلح به مجلس راه یابند تاکید کرد: مردم با حضور باشکوه خود پاسخ بزرگی به دشمنان انقلاب دادند و باید برای به وجود آمدن مجلسی توانمند تلاش کنند.

۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می‌کنند.

برای برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۹۹۰ صندوق رأی به صورت ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده است.

تعداد واجدان شرایط رأی دادن در آذربایجان غربی دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت‌های دینی برای مجلس انتخاب خواهند شد.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توأم در سراسر کشور برگزار می‌شود.