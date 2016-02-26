حماسه حضور حداکثری در خراسان شمالی محقق شد/ ۷۰ درصد مشارکت

به گزارش خبرنگارمهر، سید علی اکبر پرویزی در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان اظهارکرد: امروز شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای بودیم به طوری که بر اساس آمارهای اعلام شده مشارکت قریب به ۷۰ درصدی مردم استان در این انتخابات محقق شده است.

وی گفت: تا این لحظه اطلاعات ۳۷۰هزار رای دهنده در سیستم‌های اخذ رای ثبت شده اما این رقم به دلیل آنلاین نبودن برخی از شعب اخذ رای سیار بودن شماری از صندوق‌ها که اطلاعات آن با تاخیر در سیستم ثبت می‌شود، مطمئنا بیش از این خواهد بود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در مورد اعلام نتایج شمارش آرا گفت: با پایان یافتن کار رای گیری، کار شمارش آرا آغاز که امیدواریم با قطعی شدن آن، نتایج قطعی توسط ستاد انتخابات استان ازطریق رسانه‌ها به اطلاع مردم عزیز استان برسد.

وی زمان اعلام این نتایج را روز شنبه هشتم اسفندماه اعلام کرد.

استاندار خراسان شمالی از نامزدها و هواداران آن‌ها هواست تا در مورد نتایج انتخابات به شایعات توجه نکنند و از پیش قضاوت و داوری در مورد این نتایج پرهیز کنند.

پرویزی هرگونه انتشار آمار و ارقام در مورد نتایج انتخابات و گمانه زنی در مورد پیروزی نامزدها را خلاف قانون دانست و گفت: با منتشر کنندگان این آمار از طریق مراجع زیربط به شدت برخورد می‌شود.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری که همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح امروزآغاز شده بود تا ساعت ۲۲ امشب تمدید شد.