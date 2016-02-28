حضور مادران در کلاس های آمادگی زایمان/آموزش زایمان طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری یکی از اهداف وزارت بهداشت را ترويج زايمان طبيعي و ايمن بیان کرد و گفت:در اين راستا برنامه هاي كلاس هاي آمادگي زايمان و بيمارستان هاي دوستدار مادر از سال ۸۷ به معاونت بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشكي كشور ابلاغ شده و تاكنون در حال اجراست.

وی، توانمند سازي مادران براي انتخاب روش زايمان ايمن را یکی از اهداف برگزاری کلاس های آمادگی زایمان بیان کرد و افزود: كاهش ترس از درد زايمان، آگاهي به مادران، انجام ورزشهاي خاص دوران بارداري و خوشايند سازي دوران بارداري و زايمان و در نهايت كاهش سزارين هاي غير ضروري از دیگر اهداف برگزاری این کلاس ها است.

به گفته سیاری، تدوين كتاب آموزشي براي مادران و آموزش دهندگان، تهيه استانداردهاي خدمت، فضای فيزيكی، محتواي آموزشي و تهيه چک ليست پايش كلاس ها در اداره سلامت مادران از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری کلاس های آمادگی زایمان است.

وی با اشاره به اینکه كلاس هاي آمادگی زايمان از هفته ۲۰ تا هفته ۳۷ بارداري براي مادران طی ۸ جلسه۹۰ دقيقه اي برگزار مي شود، افزود: در این کلاس ها بهداشت فردي، تغذيه، سلامت روان، علائم هشدار، مراحل زايمان، روش مناسب زايمان، شيردهي، مراقبت از نوزاد و بهداشت پس از زايمان آموزش داده مي شود.

سیاری افزود: همچنین در این کلاس ها ورزش های بارداري، اصلاح وضعيت و تن آرامي، به منظور كاهش ترس از درد زايمان، تقويت عضلات و پيشگيري از صدمه به عضلات كف لگن، براي مادر انجام مي شود.

به گفته وی، دو جلسه آموزشي براي پدر در نظر گرفته شده است كه در صورت فضاي مناسب بيمارستان، پدر مي تواند به عنوان همراه مادر در بيمارستان حضور داشته باشد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به تاثیر گذاری كلاس های آمادگی زايمان، ابلاغ سياست های جديد جمعيت، ترویج زایمان طبیعی با رویکرد علمی مبتنی بر شواهد در راستاي افزايش نرخ باروری اداره سلامت مادران، افزود: در این راستا دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس اقدام به تعميم برنامه كلاس های آمادگی زايمان در مراكز بهداشتی درماني حوزه بهداشت از سال ۱۳۹۳ کرده است.

سیاری با تاکید بر تجهيز حداقل يك مركز بهداشتي شهري در هر شهرستان و آموزش به ماماها توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزود: در این راستا اگر كمبود فضاي فيزيكي و نيروي انساني وجود داشت، دانشگاه ها می توانند اقدام به خريد خدمت کنند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به تجهیز ۳۵۵ مرکز بهداشت به کلاس های آمادگی زایمان و آموزش به مادران، گفت: تا کنون ۷۵ کارگاه آموزشی برای ماماها برگزار شده است که در این راستا حدود ۱۵۰۰ ماما آموزش های لازم را در این زمینه دیده اند.

سیاری افزود: در این راستا ۱۳۲ تفاهم نامه با بخش خصوصی منعقد شده است و ۳۰۳ کلاس آموزشی مادران مورد پایش قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۳۶ هزار مادر باردار در کلاس ها شرکت کرده اند، افزود: از اين تعداد ۱۷ هزار و ۵۵۰ مادر به زمان زايمان رسيدند كه زايمان ۸۲ درصد از مادران آموزش ديده به روش طبيعي انجام شده است.

سیاری در پایان گفت: با توجه به سابقه آموزش ها در حوزه درمان و اطلاعات يك ساله حوزه بهداشت تاثير آموزشها بر مادران به منظور انتخاب روش ايمن زايمان و فرهنگ سازي و رضايت مندي موثر و مشهود است و مي تواند در كاهش سزارين هاي غير ضروري موثر باشد.