شهرداری آماده واگذاری خطوط ۸ و ۹ مترو به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه آئین بهره برداری از ۵۷دستگاه واگن مترو تهران و حومه، طی سخنانی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با بهره برداری از این واگن ها ظرفیت جا به جایی مترو روزانه ۲۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. همچنین این واگن های جدید را بیشتر در خطوط سه و چهار استفاده خواهیم کرد تا سر فاصله حرکت قطارها را کمتر کنیم.

قالیباف ابراز داشت: چهار واگن خاص فرودگاه مهرآباد نیز آماده سازی شده است که این واگن ها به همراه خط مترو فرودگاه مهرآباد در ۲۴ اسفند مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به ویژگی واگن های خط مترو فرودگاه مهر آباد تاکید کرد: این واگن های خاصی هستند که بین خط چهار مترو تهران و خط مترو فرودگاه مهرآباد مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این واگن ها در شرکت واگن سازی تهران انجام شده و این قابلیت را دارد تا هم به صورت بدون راننده و هم با راننده این مسافت را طی کنند.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه هم اکنون زیرساخت های خوبی در حوزه حمل و نقل ریلی ایجاد شده است، گفت: در شرایط حاضر سیگنالینگ، ریل گذاری و ظرفیت ها به گونه ای است که می توانیم هر دو و نیم دقیقه یک قطار را در ایستگاه ها داشته باشیم اما در حال حاضر در بعضی از خطوط سرفاصله حرکت قطارها بین ۵ تا ۱۵ دقیقه است.

از نصف ظرفیت متروی تهران برای جابجایی استفاده می شود

قالیباف تاکید کرد: امروز ۱۲۰۰ واگن فعال در خطوط متروی تهران داریم این در حالی است که می توانیم بیش از سه هزار واگن داشته باشیم. به این معنی که ظرفیت بالقوه متروی تهران جا به جایی بیش از ۷ میلیون نفر مسافر در شهر تهران است، این در شرایطی است که با امکانات فعلی هم اکنون بیش از سه و نیم میلیون نفر را جا به جا می کنیم.

وی ادامه داد: با گسترش خطوط شش و هفت متروی تهران و سر فاصله دو و نیم دقیقه قطارها، می توانیم ظرفیت جا به جایی را به ۱۰ میلیون مسافر در روز برسانیم.

به گفته شهردار تهران بر اساس وعده دولت در سال آینده می توان بیش از هزار واگن مترو را خرید و یا تولید کرد تا از این طریق به اشتغال و تولید ملی کمک شود.

قالیباف ادامه داد: بر اساس توافق صورت گرفته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش قابل توجهی از این واگن ها در داخل کشور تولید می شود تا امکان اشتغال و تولید را فراهم کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش ظرفیت واگن های ویژه بانوان، تاکید کرد: این افزایش ظرفیت بر اساس تعداد مسافرها، حضور آن ها و میزان تقاضای خطوط از سوی شرکت بهره برداری مترو تنظیم می شود.

۶۰ درصد از واگن های جدید دارای ظرفیت فنی داخلی هستند

شهردار تهران با تاکید بر اینکه ۶۰ درصد از واگن های جدید دارای ظرفیت فنی داخلی هستند، گفت: ۴۰ درصد از این واگن ها قطعات و امکاناتی است که از خارج وارد می شود اما سیاست قطعی ما در رویکرد اقتصاد مقاومتی این است که همه واگن ها را در داخل تولید کنیم. البته ممکن است تولید ۱۰۰ درصدی واگن ها از جهاتی اقتصادی نباشد به این ترتیب باید نقطه بهینه را پیدا کنیم تا به خودکفایی برسیم.

قالیباف درباره تامین واگن های مورد نیاز برای انتقال شهروندان به نمایشگاه شهر آفتاب نیز گفت: هم اکنون در خط یک مترو وضع حرکت قطارها مناسب است. علاوه بر این طول فاصله بین شهر آفتاب و ایستگاه حرم مطهر بسیار کم است و لازم نیست که همه قطارها جز در مواقعی که نمایشگاهی برگزار می شود، حتما به نمایشگاه بروند.

وی درباره انسداد بخش جنوبی خط یک مترو تهران نیز گفت: برای وصل شدن ایستگاه شهر آفتاب و نمایشگاه بین المللی به خط یک مترو تهران لازم بود فعالیت یک ایستگاه را طی چند روز متوقف کنیم. در ادامه نیز همه تلاش ما بر این است که پیش از ۱۰ روز پایان سال بتوانیم این ایستگاه را بازگشایی کنیم تا برای مردمی که در هفته آخر به مزار شهدا و از دست رفتگان خود در بهشت زهرا (س) مراجعه می کنند، مشکلی نداشته باشیم.

امروز بیش از ۶۰ درصد اتوبوسرانی توسط بخش خصوصی اداره می شود

شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در پروژه های حمل و نقل شهری تاکید کرد: لازم بود در این زمینه اسنادی را تهیه کنیم تا بخش خصوصی بداند بر چه اساسی می تواند در حوزه مترو سرمایه گذاری کند. ما پیش از این اسناد قرارداد را برای اتوبوسرانی آماده کرده بودیم و امروز بیش از ۶۰ درصد اتوبوسرانی توسط بخش خصوصی اداره می شود به نحوی که شهرداری از آن ها خدمت می خرد.

وی گفت: ما اسناد لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در مترو را نداشتیم اما در بودجه سال ۹۵ اجازه این کار تصویب شد تا اسناد آن آماده شود.

قالیباف با بیان اینکه صنعت حمل و نقل یکی از پردرآمدترین صنعت هایی است که بخش خصوصی می تواند در آن سرمایه گذاری کند، گفت: برای خطوط در دست ساخت شش و هفت مترو آماده هستیم تا سرمایه گذاری های لازم را با بانک ها و بخش خصوصی انجام دهیم و در اولویت دوم در صورتی که سرمایه گذار خارجی وجود داشته باشد، این زمینه در شهرداری تهران فراهم است.

شهردار تهران عنوان داشت: دو خط هشت و ۹ مترو در طراحی ها از جمله خط های عبوری پرسرعتی هستند که به واسطه آن شهرک های اقماری را وارد تهران می کند. یکی از مشکلات فعلی این است که قطار دو طبقه ای که از کرج به تهران می آید، در ایستگاه صادقیه متوقف می شود. این در حالی است که این قطار باید تونلی داشته باشد تا وارد شهر شده، در مرکز شهر توقف داشته باشد و به سمت پردیس و ورامین رفت و آمد کند.

وی تاکید کرد: بعد از اتمام خطوط شش و هفت مترو تهران آماده هستیم تا خط هشت و ۹ را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در این شرایط شهرداری تهران تمامی ظرفیت را برای سرمایه گذاران تضمین می کند و به نسبت جا به جایی مسافر، هزینه ها را پرداخت می کنیم.

شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از حضور با شکوه مردم در انتخابات هفتم اسفند تشکر کرد و گفت: امیدوارم ما مسئولان توفیق داشته باشیم تا پاسخ جواب محبت، درک، فهم و حضور مردم را با کار خود بدهیم.