به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولیئی در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه ۷۰ هزار خانوار شامل ۱۳۲ هزار نفر تحت پوشش امداد هستند، گفت: در ۱۰ماهه امسال ۸۶ هزار خانوار از مستمری و ۱۵۶ هزار خانوار نیز از خدمات استفاده کردند که نیازمندان نیز شامل این افراد می‌شوند.

وی گفت: بیشترین جمعیت خانوارهای امداد یک نفره با ۱۹ هزار نفر، دو نفره ۲۰ هزار نفر، سه نفره ۱۳ هزار نفر، چهار نفره ۷۴۰۰ نفر، پنج نفره سه هزار و ۷۲۷ نفر و مابقی نیز پنج نفر به بالا هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران اظهار داشت: ۵۹ درصد خانواده‌های تحت پوشش به شکل اقتصادی و مالی حمایت می‌شوند، ۱۴ درصد مشکل فیزیکی و جسمی دارند، ۱۱ درصد مشکل آموزشی و فرهنگی و مابقی نیز با مسائل اجتماعی، روحی، روانی و قضایی مواجه هستند که به آنها کمک می‌شود.

ولیئی با اشاره به اینکه ۴۴ درصد از خانواده‌ها به دلیل فوت سرپرست، تحت پوشش قرار گرفته‌اند، گفت: همچنین ۲۴ درصد به دلیل طلاق، ۱۹ درصد به دلیل ازکارافتادگی سرپرست، ۳ درصد به دلیل بیماری سرپرست، ۳ درصد زندانی بودن و مابقی نیز به دلایل مختلف تحت حمایت امداد قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری ۳۵ درصد از کل بودجه امداد برای توانمندسازی مددجویان هزینه شده است، گفت: طرح نیازسنجی خانواده‌های تحت پوشش اقدام مهمی است که در سال آینده انجام خواهد شد.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در حوزه اشتغال نیز ۹۲۷ مورد از تسهیلات اشتغال و خودکفایی بهره‌مند شدند که به این افراد وام ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد و اقساط طولانی مدت تعلق گرفته است.

ولیئی از راه‌اندازی دو صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت با مجوز بانک مرکزی در هفته آینده خبر داد و گفت: از طریق این صندوق، تا ۳۰ میلیون تومان به مددجویان با کارمزد دو درصد و اقساط تا هشت سال پرداخت می‌شود که این وام‌ها فقط برای اشتغال و خودکفایی آنان است. همچنین پنج میلیون تومان نیز وام برای درمان، معیشت و ودیعه مسکن به این افراد پرداخت خواهد شد.

وی گفت: در سال جاری تا پایان دی ماه ۲۹۰۶ مورد وام اشتغال با اعتبار ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است و همچنین ۹ هزار و ۷۸۳ مورد آموزش نیز در زمینه پایدارسازی، توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی به مددجویان انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه در سال جاری برای ۲۳۵۴ نفر از مددجویان شغل ایجاد شده است، گفت: این شغل‌ها از طریق مراکز کاریابی و تعامل با کارفرما ایجاد شده که مبلغی را تحت عنوان حق‌الزحمه (۴۵۰ هزار تومان) به مراکز کاریابی پرداخت می‌کنیم و همچنین تا دو سال سهم بیمه کارفرما را نیز می‌دهیم.

به گفته ولیئی، در حال حاضر ۱۴ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز و ۳۷۰۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند که ۱۰۰ هزار خوابگاه شبانه‌روزی نیز در کشور احداث شده است.

وی به بیمه زنان سرپرست خانوار نیز اشاره کرد و گفت: زنان سرپرست خانواری که سنشان ۴۵ تا ۵۰ ساله باشد، با اعتباری از محل هدفمندی یارانه‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند که تعداد آنها پنج هزار و ۵۵۶ نفر بوده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان تهران، ۳۵ درصد از اعتبار بیمه این افراد از هدفمندی یارانه‌ها و مابقی نیز توسط امداد تامین شده است؛ به طوری که پنج میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان بدین منظور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌ایم.

ولیئی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۲۰۰۰ پرونده اشتغال پشت نوبت دریافت وام داریم، گفت: طی سه الی چهار ماه آینده این افراد نیز از وام اشتغال بهره‌مند خواهند شد.

وی همچنین در مورد بیمه مددجویان نیز اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال ۲۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های بستری و سرپایی ۹۳ هزار و ۵۱۲ نفر هزینه شده است و همچنین دو میلیارد تومان نیز برای بیمه تکمیلی هزینه کرده‌ایم.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از اجرای طرح جلوگیری از سوءتغذیه کودکان زیر ۶ سال نیز خبر داد و گفت: در این راستا ۹۰۰ نفر از کودکان زیر ۶ سال با اعتبار ۵۱۸ میلیون تومان و ماهیانه ۷۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند.

ولیئی در مورد غربالگری بیماران نیز گفت: طرح غربالگری سرطان پروستات در مردان و دهانه رحم و پستان در زنان در میان مددجویان اجرایی شده است به طوری که ۱۰۰۰ مرد و ۶۵۰ زن در این طرح شرکت کرده‌اند.

وی به خدمات حوزه معیشت نیز اشاره کرد و افزود: در استان تهران ۴۲ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان کمک معیشت به خانواده‌ها پرداخت کرده‌ایم و معادل یک ماه مستمری مددجویان عیدی دریافت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: برای افزایش مستمری در فروردین ماه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جلسه‌ای تشکیل و در مورد افزایش مستمری مددجویان امداد و بهزیستی تصمیم‌گیری می‌شود.

ولیئی در مورد خروج افراد تحت پوشش از چرخه حمایت نیز اظهار داشت: مددجویان در صورت توانمند شدن، ازدواج و آزاد شدن زندانی از پوشش خارج می‌شوند به طوری که هر خانواده‌ای که بتواند حداقل پنج نفر را به کار گیرد، به ازای هر نفر ۱۵ میلیون تومان وام پرداخت می‌کنیم و در این صورت از چرخه حمایت خارج خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به مددجویان امداد است، گفت: در ۹ ماهه امسال ۶۳ هزار ازدواج ثبت شده و ۱۸۰۰ مورد نیز با اعتبار چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج پرداخت کرده‌ایم و همچنین طلاق در میان مددجویان امداد کمتر از یک درصد است؛ این در حالی است که در کشور در حال حاضر به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

سالانه ۱۰ درصد حدود هفت هزار نفر از چرخه حمایت خارج می شوند

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: سالانه ۱۰ درصد حدود هفت هزار نفر از چرخه حمایت خارج و همین میزان نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند.

ولیئی اظهار داشت: ۱۹۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد هستند که بعد از آزادی، از حمایت خارج می‌شوند اما تا ۶ ماه وضعیت آنها را مورد بررسی قرار داده و اگر نیاز به کمک باشند، از آنها حمایت خواهیم کرد.

وی به برگزاری جشن نیکوکاری از روز ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه خبر داد و افزود: جشن امسال با شعار «بهار همدلی، شکوه مهربانی و جشن نیکوکاری» برگزار می‌شود و در اولین روز زنگ نیکوکاری به صدا درمی‌آید و در روز دوم در ۴۵۹ پایگاه کمیته امداد در سطح شهر تهران کمک‌های مردمی جمع‌آوری می‌شود. همچنین در ۳۴۰۰ مدرسه نیز مردم می‌توانند به دانش‌آموزان نیازمند کمک کنند و تا پایان سال جاری کمک‌های نقدی و غیرنقدی در بین دانش‌آموزان مدارس توزیع خواهد شد.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان تهران، از سوی دیگر حساب جاری جام بانک ملت با شماره (۷۳۵۵) آماده واریز کمک‌های مردمی است و تهرانی‌ها می‌توانند با شماره تلفن ۷۳۵۵ کمک‌های خود را برای نیازمندان اهدا کنند.

وی با اشاره به اینکه در سه پایگاه باغ موزه قصر، پارک دانشجو و میدان شهرری، سه شبکه تلویزیونی مستقر هستند، گفت: در روز ۱۳ اسفند ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعدازظهر این مراسم برگزار می‌شود.

ولیئی گفت: در روز ۱۴ اسفند نیز که سالروز تاسیس کمیته امداد و آخرین روز جشن نیکوکاری است، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه، مهندس فتاح در مورد کمیته امداد و مددجویان صحبت می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین با تاکید بر اینکه ۵۳ هزار حامی در طرح «محسنین» و ۵۵ هزار حامی در طرح «اکرام» با امداد همکاری دارند، گفت: حامیان در طرح محسنین ۱۵ میلیارد تومان و در طرح اکرام نیز ۲۰ میلیارد تومان برای کمک به خانواده‌ها در سال جاری هزینه کرده‌اند.

وی از افتتاح نمایشگاه محصولات مددجویان در زیرگذر ولیعصر خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۴ تا ۲۲ اسفند ماه به مدت یک هفته برگزار می‌شود.

ولیئی همچنین در مورد توزیع بن‌کارت میان مددجویان استان تهران نیز خبر داد و اظهار داشت: با فروشگاه اتکا قراردادی منعقد کرده‌ایم و معادل چهار میلیارد تومان از آنها بن‌کارت خریدیم و این بن‌ها از ۸ اسفند ماه در حساب مددجویان معادل یک ماه مستمری آنها واریز شده است که می‌توانند تا روز ۳۰ فروردین ۹۵ از فروشگاه‌های اتکا خریداری کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از راه‌اندازی سیستم آنی پرداخت نیکوکاری خبر داد و افزود: نیکوکاران از امروز می‌توانند با شماره‌گیری (ستاره ۸۸۷۷ مربع) نسبت به ارائه کمک‌های خود به جشن نیکوکاری اقدام کنند.

به گفته وی، در سال گذشته دو میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان در جشن نیکوکاری از سوی خیرین کمک شد.

ولیئی تصریح کرد: صدقاتی که در ۱۰ ماهه امسال جمع‌آوری شد نیز معادل ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود.