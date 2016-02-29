به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته نیکوکاری برگزار شد، افزود: کمیته امداد به منظور توانمندسازی افراد تحت حمایت اقدامات موثری از جمله برگزاری جشن‌های عاطفه، نیکوکاری و ... انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: کمیته امداد خراسان شمالی برای خدمت رسانی بهتر به مددجویان، نیازمند حمایت مردم خیر و نیکوکار است.

اهرابی در خصوص جشن نیکوکاری توضیحاتی داد و افزود: امسال جشن نیکوکاری با شعار «بهار همدلی، شکوه مهربانی، جشن نیکوکاری» در ۸۹۶ پایگاه در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی گفت: از مجموع پایگاه‌های نیکوکاری مشارکتی، ۴۴۸ پایگاه در مدارس، ۱۲۳ پایگاه در مساجد، ۲۶۸ پایگاه در مراکز نیکوکاری و ۲۲ پایگاه در پایگاه‌های بسیج قرار دارند.

اهرابی افزود: از سوی کمیته امداد این استان نیز ۳۵ پایگاه ثابت و سیار درجشن نیکوکاری امسال، راه اندازی می‌شود.

وی به خیرین و نیکوکاران توصیه کرد که تلاش کنند تا امسال کمک‌های خود در روز نیکوکاری را بیشتر به سمت پوشاک نو سوق دهند.

اهرابی اضافه کرد: هم اکنون هفت هزار دانش آموز، هزار و ۵۰۰ دانشجو و پنج هزار یتیم تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی هستند.

وی همچنین از توزیع ۱۰۰ هزار پاکت و ۳۶ هزار قلک در مدارس استان خبر داد و افزود: این در حالی است که ۱۰۰ هزار کیسه همیان مولا نیز در مراکز نیکوکاری استان توزیع شده است.

اهرابی اضافه کرد: سال گذشته بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال کمک مردمی در جشن احسان و نیکوکاری استان جمع آوری شد.

وی اظهار امیدوای کرد که امسال این میزان با همکاری و تشویق رسانه‌ها، از سوی مردم خیر و نیکوکاراستان افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: جشن نیکوکاری از ۱۲ لغایت ۱۴ اسفدماه امسال دراین استان برگزار می‌شود، اما به دلیل فرهنگ سازی سنت نیک احسان و نیکوکاری، این جشن تا ۱۶ اسفند ماه جاری در سطح مدارس ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون ۱۱۰ هزارنفر در خراسان شمالی به صورت مستقیم وغیر مستقیم از خدمات کمیته امداد این استان بهره‌امند می‌شوند.