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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

دادستان بوشهر:

انتخابات در استان بوشهر سالم برگزار شد/ تخلف چندانی گزارش نشد

انتخابات در استان بوشهر سالم برگزار شد/ تخلف چندانی گزارش نشد

بوشهر - دادستان بوشهر گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، انتخابات در استان بوشهر سالم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات، اظهار داشت: مردم استان بوشهر همچون گذشته حضوری گسترده در انتخابات داشتند و خوشبختانه شاهد آرامش خوبی در این انتخابات بودیم.

وی اضافه کرد: در دوران تبلیغات انتخابات نیز تخلف و یا جرم خاصی توسط کاندیداها انجام نشد و گزارش چندانی نیز در این زمینه نداشتیم و در گزارش‌هایی که به ما رسید نیز تخلفات محرز نشد و رای نیز در این زمینه صادر نشد.

دادستان بوشهر خاطرنشان کرد: چهار تا پنج گزارش تخلف در ایام انتخابات به ما رسید که بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شد و این گزارش‌ها مورد مستندی که در اجرای انتخابات تاثیرگذار باشد به ما نرسید.

وی با اشاره به اینکه مشکلی در جریان برگزاری انتخابات در استان بوشهر مشاهده نشد، بیان کرد: انتخابات در استان بوشهر دارای روندی سالم بود و این انتخابات سالم برگزار شد.

حسن‌پور با بیان اینکه انتخابات در استان بوشهر در فضایی آرام و بدون تنش برگزار شد، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان بوشهر با سلامت کامل برگزار شد.

کد مطلب 3569531

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