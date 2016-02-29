تخلف انتخاباتی تأثیرگذار در خراسان شمالی نداشتیم

حجت‌الاسلام رضا نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در خراسان شمالی بدون تخلف تأثیرگذار برگزار شد.

وی بابیان اینکه در مجموع تخلف تأثیرگذار به ویژه تخلفی که منجر به ابطال انتخابات شود در این استان نداشتیم، افزود: البته طبیعی است که در همه انتخابات تخلف وجود دارد اما آنچه اهمیت دارد تخلفی است که موجب ابطال انتخابات شود که خوشبختانه در خراسان شمالی این اتفاق نیفتاده است.

حجت‌الاسلام نوری تصریح کرد: البته اگر نامزد و یا نامزدهایی در این دو انتخابات، اعتراض و شکایتی دارند می‌توانند از روز شنبه به مدت یک هفته، شکایت‌های خود را اعلام کنند تا بررسی شود.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان خراسان شمالی اضافه کرد: در این زمینه نیز بر اساس قانون تنها شکایت‌هایی قابل رسیدگی است که مستند بوده و گزارش‌هایی که بازرسان ارائه می‌دهند در حدی باشند که سلامت یک صندوق را دچار مشکل کنند تا درباره ابطال آرای آن صندوق بررسی شود.

حجت‌الاسلام نوری گفت: در روز انتخابات برخی تخلف‌های کوچک و معمولی در حوزه‌های انتخابیه استان صورت گرفت که با تشکیل پرونده، پیگیری و بررسی می‌شوند اما این تخلف‌ها معمولی و غیر مؤثر هستند.

وی ادامه داد: تخلف‌های کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی نیز از سوی دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده و این گونه نیست که با پایان انتخابات، پرونده‌های تخلف تبلیغاتی برخی نامزدها نیز بایگانی شود.

حجت‌الاسلام نوری اظهار کرد: در مجموع دهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دور از انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان شمالی در فضایی آرام و بدون تشنج برگزار و نتایج نیز به طور کامل مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار نماینده مجلس شورای اسلامی و یک نماینده مجلس خبرگان رهبری در خراسان شمالی از میان ۴۲ نامزد مجلس شورای اسلامی و سه نماینده مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه اصلی در هفتم اسفندماه انتخاب شدند.

شهرستان فاروج این استان نیز به صورت مشترک با شهرستان قوچان استان خراسان رضوی یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

حدود ۶۷ درصد از جمعیت ۹۲۵ هزارنفری معادل ۶۲۴ هزار و ۳۰۰ نفر در خراسان شمالی واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هفتم اسفندماه بودند که از این تعداد ۴۴۶ هزار نفر معادل حدود ۷۱ درصد از واجدان در انتخابات شرکت کردند.

در میان شهرستان‌های هشت‌گانه خراسان شمالی نیز ۶۶ درصد مردم بجنورد، ۷۱ درصد اسفراینی‌ها، ۷۰ درصد راز و جرگلانی‌ها، ۸۰ درصد جاجرمی‌ها، ۶۸ درصد شیروانی‌ها و ۷۶ درصد مانه و سملقانی‌ها در انتخابات این دوره شرکت داشتند.